Зеленский заявил о призыве Путина прекратить огонь в Донбассе в 2019 году
Президент России Владимир Путин призывал прекратить огонь в Донбассе в 2019 году, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на форуме «Украина. 2024 год».
По его словам, в ходе личной встречи в рамках нормандского формата Путин просил его прекратить огонь в юго-восточной части Украины. Зеленский отметил, что у него был долгий разговор с российским президентом, в ходе которого он «с учетом цифр» утверждал, что «минские соглашения» по отводу войск не работают.
«Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем [войска] отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы общались», — пояснил Зеленский. Он отметил, что они с Путиным долго торговались.
«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня, но вы знаете, как это может сработать. Потом мы уже видели, как это. Несколько месяцев что-то работало, вроде как были попытки, но потом были потери. <...> Это все было как в другой жизни, по-другому абсолютно», — добавил президент.
В декабре 2019 году в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». В нем участвовали Путин, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
По итогам переговоров Путин заявил, что надо развести силы в трех новых пунктах в Донбассе. Зеленский, в свою очередь, сказал, что Россия, «имея большое влияние на сепаратистов», и Украина будут работать над прекращением огня, и если «все стороны хотят, то до конца года это осуществится». Тогда он назвал встречу с Путиным большим шагом к миру, несмотря на противоположные позиции по выходу из кризиса.
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