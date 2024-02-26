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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о призыве Путина прекратить огонь в Донбассе в 2019 году

Зеленский: в 2019 году Путин призвал к прекращению огня в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин призывал прекратить огонь в Донбассе в 2019 году, заявил украинский лидер Владимир Зеленский на форуме «Украина. 2024 год».

По его словам, в ходе личной встречи в рамках нормандского формата Путин просил его прекратить огонь в юго-восточной части Украины. Зеленский отметил, что у него был долгий разговор с российским президентом, в ходе которого он «с учетом цифр» утверждал, что «минские соглашения» по отводу войск не работают.

«Я сказал ему, что мы еще 20 лет будем [войска] отводить. Это все еще мы 20 лет будем находиться в состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. Вот о чем мы общались», — пояснил Зеленский. Он отметил, что они с Путиным долго торговались.

«Он постоянно поднимал вопрос прекращения огня, но вы знаете, как это может сработать. Потом мы уже видели, как это. Несколько месяцев что-то работало, вроде как были попытки, но потом были потери. <...> Это все было как в другой жизни, по-другому абсолютно», — добавил президент.

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Фото:Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

В декабре 2019 году в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». В нем участвовали Путин, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

По итогам переговоров Путин заявил, что надо развести силы в трех новых пунктах в Донбассе. Зеленский, в свою очередь, сказал, что Россия, «имея большое влияние на сепаратистов», и Украина будут работать над прекращением огня, и если «все стороны хотят, то до конца года это осуществится». Тогда он назвал встречу с Путиным большим шагом к миру, несмотря на противоположные позиции по выходу из кризиса.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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