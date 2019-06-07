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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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Политика ,  
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Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Украинские военные готовы дать жесткий ответ на атаку боевиков в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также напомнил, что Киев настаивает на прекращении огня, говорится в заявлении на сайте главы государства.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — сказал Зеленский.

По словам президента, огонь вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня свидетельствует о «вопиющем нарушении» минских договоренностей. Президент надеется, что Россия возобновит контроль и управление над своими наемниками.

В ночь на пятницу, 7 июня, боевики атаковали подразделения Операции объединенных сил (ООС) в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Погибли двое военнослужащих, а восемь получили ранения, сообщается на странице ООС в Facebook.

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела. «Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — заявил он.

Ранее Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел в связи с атакой на мирных жителей в самопровозглашенных ЛНР и ДНР с 30 мая по 1 июня. В результате стрельбы пострадали шесть человек, включая ребенка. Украинские силовики подозреваются в применении запрещенных методов ведения войны.

Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, обстрелы
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