Зеленский пообещал дать жесткий ответ на обстрелы в Донбассе

Украинские военные готовы дать жесткий ответ на атаку боевиков в Донбассе, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он также напомнил, что Киев настаивает на прекращении огня, говорится в заявлении на сайте главы государства.

«Обстрелы украинских военных — очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ — Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией», — сказал Зеленский.

По словам президента, огонь вблизи Новолуганского в ночь на 7 июня свидетельствует о «вопиющем нарушении» минских договоренностей. Президент надеется, что Россия возобновит контроль и управление над своими наемниками.

В ночь на пятницу, 7 июня, боевики атаковали подразделения Операции объединенных сил (ООС) в районе поселка Новолуганское Донецкой области. Погибли двое военнослужащих, а восемь получили ранения, сообщается на странице ООС в Facebook.

5 июня Зеленский обратился к российским властям после обстрела. «Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии», — заявил он.