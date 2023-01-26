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Джонсон назвал нормандский процесс «дипломатической имитацией»

Джонсон: нормандский формат по урегулированию на Украине был «дипломатической имитацией»
Жесткие санкции против России нужно было вводить в 2014 году, переговоры по урегулированию ситуации на Украине в «нормандском формате» были «дипломатической имитацией», считает экс-премьер Британии Борис Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о главной ошибке Запада в отношении президента России Владимира Путина. По его мнению, жесткие меры нужно было вводить в 2014 году, а не начинать нормандский процесс, который Джонсон назвал «дипломатической имитацией».

Слова экс-премьера прозвучали в эфире украинского телеканала «Рада», которому он дал интервью. Это запись опубликована на YouTube.

«Санкции против [Владимира] Путина нужно было ввести в 2014 году, а мы их ввели только в 2022 году. Это было бы серьезно, но мы ничего не сделали. Какие санкции мы тогда ввели? Запустили эту дипломатическую имитацию под названием «нормандский процесс» и ничего не добились. И Путин сделал выводы, что Запад не станет его останавливать. В этом и была ошибка», — сказал Джонсон.

По словам бывшего премьера, этот «фундаментальный урок» усвоили все.

«Были страны, участвовавшие в нормандском процессе, в минских соглашениях. Все это никуда не двигалось. Люди усвоили самый большой урок: в 2014 году мы провалились, мы не сделали то, что должны были сделать», — пояснил Джонсон.

«Нормандский формат», или «нормандская четверка», организованная в июне 2014 года, — переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины с участием России, Украины, Германии и Франции. Основой урегулирования стороны признавали минские договоренности и согласованный в рамках формата в феврале 2015 года комплекс мер.

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Минские соглашения закрепили обязательство сторон прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись, стороны обвиняли в их нарушениях друг друга.

В декабре прошлого года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала минские соглашения «попыткой дать время» Киеву, который использовал его, чтобы «стать сильнее». По мнению экс-канцлера, в те годы Россия «могла легко захватить» Украину, а страны НАТО вряд ли оказывали бы ей такую поддержку, как сейчас.

С ее позицией согласился и бывший президент Франции Франсуа Олланд. Оба политика участвовали в разработке минских соглашений.

Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим. По его мнению, слова экс-канцлера свидетельствуют о том, что Россия правильно поступила, начав спецоперацию на Украине.

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Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Борис Джонсон санкции нормандский формат
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