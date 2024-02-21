Могут ли европейские страны создать альтернативу НАТО без США

В Европе опасаются, что если к власти в США вернется Дональд Трамп, существование НАТО окажется под угрозой. Европейским странам надо изобрести альтернативу Североатлантическому альянсу, советуют аналитики

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18 февраля The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщила, что на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в Германии в середине февраля, европейские лидеры начали обсуждать создание параллельной НАТО структуры, которая охватила бы весь континент и могла бы стать «надежной альтернативой» альянсу в случае, если США откажутся гарантировать Европе безопасность.

«Пока эти разговоры завязли в привычных спорах, — констатирует издание. — Франция и Германия не могут договориться, кто будет оплачивать счета. Восточная Европа не полностью доверяет решимости Западной Европы противостоять российским угрозам. И не ясно, как они обеспечат Европу ядерным щитом, и даже если они смогли бы это сделать, это все равно было бы недостаточно для того, чтобы противостоять российским арсеналам в случае ядерной войны».

Что спровоцировало разговоры об альтернативе НАТО

Публичные рассуждения о европейском дублере Североатлантического альянса начались после заявления 45-го президента США и претендента на президентский пост на выборах 2024 года Дональда Трампа в Южной Каролине. На предвыборном митинге он пообещал, что будет требовать от европейских союзников по НАТО выполнять их финансовые обязательства перед альянсом — а именно вкладывать в оборону не менее 2% ВВП, как организация решила в 2014 году. Если они не будут это делать, США не станут защищать их в случае возможного нападения России. Трамп также пересказал свой разговор с президентом некоей «большой страны», который поинтересовался, защитят ли США европейцев, если они не заплатят и на них нападет Россия. «Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле я бы поощрял их [Россию] делать все, что им, черт возьми, захочется. Вы должны заплатить», — ответил Трамп, и после этого, утверждает экс-президент, «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Согласно опросам, у Дональда Трампа есть все шансы стать новым президентом США. Подсчеты The Economist от 16 февраля 2024 года показали, что кандидат от республиканцев Трамп опережает кандидата от демократов Джо Байдена: за него готовы проголосовать 46% избирателей, а за Байдена — 42%.

По подсчетам альянса, в 2023 году требование об оборонных расходах в 2% ВВП выполнили 11 из 31 участника НАТО (в 2014-м их было всего три — США, Греция и Великобритания): лидирует Польша с 3,9% ВВП, далее идут США с 3,49%, затем Греция с 3,01%. У остальных — меньше 3%: у Эстонии 2,73%, Литвы — 2,54%, Финляндии — 2,45%, Румынии — 2,44%, Венгри\и — 2,43%, Латвии — 2,27%, Великобритании — 2,07% и Словакии — 2,03%. 14 февраля 2024 года генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг обнародовал последнюю информацию о тратах блока на оборону, которые «отражают беспрецедентный рост» таких расходов среди европейских союзников и Канады. По его словам, в 2024 году союзники вложат в нее рекордные $380 млрд, или 2% от их совокупного ВВП. «Мы достигли реального прогресса — европейские союзники тратят больше, — заявил Столтенберг. — Однако некоторым еще есть, над чем работать. Потому что на саммите в Вильнюсе [в июле 2023 года] мы договорились, что союзники должны вкладывать 2% и что 2% — это минимум».

Слова Трампа о «поощрении» России Столтенберг прокомментировал сдержанно. «Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывают нашу безопасность», — заявил он 11 февраля в интервью норвежскому телеканалу TV2. И выразил надежду, что США останутся «сильным и преданным членом НАТО, кто бы ни выиграл президентские выборы».

Трамп критикует Североатлантический альянс с 1980-х годов — в интервью Ларри Кингу, вышедшему на CNN в 1987-м, он заявил, что вложения США в альянс несоизмеримы по сравнению с вкладом других его участников и что это «смехотворно». С такими же заявлениями и требованиями к союзникам платить больше Трамп выступал, уже будучи президентом. После того, как Джо Байден отверг «опасные заявления прежнего президента», обвинив его в том, что он «не понимает, что данное [Штатами] священное обещание» работает и на них тоже, помощник Трампа Джейсон Миллер сказал, что Байден «вновь позволил союзникам воспользоваться услугами американских налогоплательщиков». По оценке Миллера, именно недостаточные расходы привели к конфликту в Европе: «Если вы не покрываете расходы на оборону, не надо удивляться, что вы получаете больше войны», — сказал он (цитата по Associated Press).

Советники Трампа и бывшие чиновники администрации говорят, что его нападки на альянс — переговорная тактика, чтобы заставить союзников увеличить расходы, и что реальных планов выйти из НАТО у него нет, пишет The Washington Post. Однако бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон считает иначе: по его воспоминаниям, Трамп был близок к тому, чтобы выйти из альянса еще на саммите 2018 года. «Поэтому все заявления, которые он делает сейчас, спустя шесть лет, — для меня это показатель, что тему выхода из НАТО он воспринимает всерьез», — сказал Болтон в интервью Politico 13 февраля. Болтон полагает, что цель Трампа — не усилить альянс, но подготовить почву, чтобы его покинуть, и в этом смысле претензии к расходам стали бы хорошим предлогом.

В конце 2023 года Джо Байден подписал принятый Конгрессом Закон о национальной обороне на 2024 год (National Defense Authorization Act — NDAA). В нем есть пункт, согласно которому президент не сможет «приостанавливать, прекращать, денонсировать или отзывать участие США из Североатлантического договора» от 4 апреля 1949 года, в соответствии с которым была создана НАТО. Это будет возможно только с подачи или с согласия Сената при условии, что за выход будет подано две трети голосов.

Как Европа может снизить свою зависимость от США

О том, что Европе нужна стратегическая автономия от США, в последние годы неоднократно говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. В 2019 году в интервью журналу The Economist он констатировал «смерть мозга НАТО» и предупредил, что Европа «стоит на краю пропасти» и может перестать «контролировать свою судьбу», если не начнет рассматривать себя как самостоятельную геополитическую силу и не сконцентрируется на собственной обороне. Четыре года спустя в интервью газете Les Echos он пояснил, что оборонная автономия завязана в том числе на европейской промышленности, — по оценке Макрона, она «не удовлетворяет всех потребностей и остается очень фрагментированной» и это «заставляет некоторые страны временно обращаться к американским или даже азиатским поставщикам».

Идея стратегической автономии присутствует в принятом в 2022 году «Стратегическом компасе ЕС», хотя речь в этом меморандуме идет не о том, чтобы снизить зависимость от Североатлантического альянса (он упоминается в тексте 30 раз). Напротив, в документе декларируется, что «более сильный и дееспособный» в области безопасности и обороны ЕС «будет дополнять НАТО, который остается основой коллективной обороны для его членов».

Евросоюз создает свои структуры и силы безопасности. В их числе Европейский фонд мира (European Peace Facility — EPF), откуда страны берут средства на вооружения, Силы быстрого реагирования ЕС (European Union Rapid Deployment Capacity), штат которых будет насчитывать 5 тыс. человек и которые планируют привести в состояние оперативной готовности к 2025 году, и действующая с 2017 года Программа постоянного структурированного сотрудничества (Permanent structured Cooperation — PESCO), задача которой — сближение вооруженных сил европейских стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции 2024 года заявила, что Брюсселю необходимо создать пост еврокомиссара по обороне, а в марте она планирует представить Стратегию военной промышленности ЕС.

Европейские эксперты ставят укрепление НАТО под сомнение. Например, ведущий корреспондент Politico по европейским вопросам Мэттью Карничниг считает, что сейчас неважно, переизберется ли Трамп, потому что «Европа теперь сама по себе», и единственное, что станет ясно после выборов в США, это срок распада альянса. «Большая часть дебатов по поводу комментариев Трампа до сих пор была сосредоточена на согласии большинства здравомыслящих людей о том, что это противоречит американским интересам, — пишет Карничниг. — Но для Европы сегодня это почти не имеет значения. Европа была бы сумасшедшей, если бы каждые четыре года оставляла свою безопасность на произвол примерно 50 тыс. американских избирателей из колеблющихся штатов».

На карте — риск «подчинения России», и потому Европе нужен «план Б», однако европейские лидеры пока «находятся на стадии гнева и отрицания», отметил журналист. Он обозначил несколько этапо на пути к «стратегической автономии». По мнению Карничнига, начать надо с ядерного оружия — у Великобритании и Франции есть около 500 боеголовок, что несопоставимо с российскими арсеналами; более того, ни Лондон, ни Париж не обещали брать весь континент под свой «ядерный зонтик». На решение этой сложной задачи требуется время, и «Европе придется не просто перестроить свои армии, но перепрошить коллективное мышление».

The Economist обращает внимание, что хотя европейские страны и повышают расходы на оборону, принципиально на их боеспособность это не влияет: европейским и американской армиям не хватает людей, число батальонов не растет; у Европы недостаточно ресурсов, чтобы вести длительные боевые действия, — она готова только к начальному этапу войны.

Издание также упоминает на ядерный фактор — американское ядерное оружие в Европе «гарантировало [Европе] защиту от российского вторжения». «Однако американский президент, который отказался рисковать американскими войсками для защиты европейского союзника, вряд ли стал бы рисковать американскими городами в обмене ядерными ударами», — отмечает The Economist и напоминает, что в основе ядерного сдерживания НАТО лежат именно американские силы; что конкретно могут сделать Великобритания и Франция — вопрос открытый. Если европейские страны договорятся о британо-французском «ядерном зонтике», важно, чтобы он был надежным. «В сфере сдерживания решающий вопрос заключается в том, как заставить противников и союзников поверить, что это реальные обязательства, а не дешевый дипломатический жест, про который забудут, когда ставки будут апокалиптически высоки», — отметило издание.