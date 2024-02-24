Глава МИД Латвии посоветовал странам НАТО вернуть призыв в армию
Странам НАТО следует рассмотреть введение обязательной службы в армии, так как это повысит обороноспособность Европы в случае нападения России, считает министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
В интервью Sky News он заявил, что «с радостью делится» с коллегами опытом Латвии, которая вернула обязательную службу в армии в 2023 году (она была отменена с 2007-го) после начала конфликта на Украине. «Мы считаем, что это было хорошее решение, — сказал Кариньш в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. — Я думаю, что другие союзники по НАТО также могли бы рассмотреть это (военный призыв. — РБК)».
Министр назвал смыслом призыва «усиление боеспособных, оснащенных и обученных резервистов». «Это не замена профессиональной армии. Это усиление профессиональной армии», — подчеркнул он.
В Латвии призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, женщины могут пройти службу добровольно. Тех, кто продолжил получать образование (кроме высшего) после 18 лет, призовут после окончания обучения. В республике также предусмотрена альтернативная гражданская служба для тех, кто по своим убеждениям не может нести военную службу.
Срок службы составляет 12 месяцев с учетом одного месяца отпуска. Она проходит в Национальных вооруженных силах или в Земессардзе (Нацгвардия). Delfi писал, что в 2023 году призыв в армию был добровольным.
объяснял необходимость возвращения обязательной службы в армию риском «внезапного нападения России». По его словам, в Риге подсчитали количество российских сил, которые Москва может собрать у границ за 24 или 48 часов. С учетом этих данных и необходимого времени для реакции НАТО Латвия «должна быть готова сама защищать каждый дюйм и каждый сантиметр своей территории», — говорил Пабрикс.
Президент России Владимир Путин называл «чушью полной» заявления об угрозе нападения Москвы на страны альянса. По его словам, российская сторона не имеет к ним территориальных претензий.
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