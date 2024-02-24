Небензя назвал условие сохранения Украины «в каком-то виде»

Небензя: чтобы Украина сохранилась, она должна быть мирной и не угрожать России

Чтобы Украина сохранилась «в каком-то виде», она должна быть мирной страной и не представлять для России угрозы. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, трансляция шла на ее сайте.

«Хочу подчеркнуть: сохранить Украину в каком-то виде пока еще возможно, но это должна быть мирная, нейтральная Украина, в которой нет дискриминации и русофобии и в которой не героизируются нацистские преступники, и от которой не исходит угроза России», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что российская военная операция направлена на достижение этих целей.

«Поэтому выбор за коллективным Западом — потребуется ли нам для этого воевать до конца <...>, или в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе возобладает здравый смысл и хотя бы что-то от Украины они попытаются спасти», — добавил российский постпред.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что завершение конфликта на Украине станет возможно только когда Москва достигнет поставленных целей военной операции. Объявляя о ней в феврале 2022 года, президент Владимир Путин назвал целями денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида». Позднее глава государства назвал среди целей и ликвидацию антироссийского анклава, который создается на территории Украины. Этот фактор, по словам президента, создает для России угрозу.

В Кремле отмечали, что предпосылки к мирному урегулированию конфликта появятся тем скорее, чем раньше власти Украины поймут, что не смогут одержать победу на поле боя. По мнению Путина, Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца». Москва осуждает поставки вооружений на Украину и обвиняет западные государства в затягивании конфликта за их счет.