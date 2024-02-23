Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН по Украине
Постпред России при ООН Василий Небензя и его заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН до его завершения. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации.
Заседание Генассамблеи ООН было посвящено ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». Небензя на нем заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть российские территории, такие как Крым и четыре региона, присоединенных в 2022 году.
Дипломаты вышли из зала сразу после выступления Небензи. В это время на трибуне находился представитель Люксембурга.
«Я должен сказать вам, что выступать после представителя России — задача не из легких», — начал он свое выступление. После этих слов Небензя и Полянский поднялись и покинули заседание.
«Когда я выступаю, они уходят, берут слово, но потом остается пустое кресло, — прокомментировал их уход представитель Люксембурга. — Послу так трудно вести диалог».
В феврале 2023 года постпред и его заместитель покинули зал заседаний Совета Безопасности до завершения мероприятия. Дипломаты ушли, не дождавшись выступления представителей Евросоюза.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?