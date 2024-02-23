Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН по Украине

Дмитрий Полянский и Василий Небензя (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Постпред России при ООН Василий Небензя и его заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН до его завершения. Трансляция заседания велась на YouTube-канале организации.

Заседание Генассамблеи ООН было посвящено ситуации «на временно оккупированных территориях Украины». Небензя на нем заявил, что «оккупированных территорий» Украины не существует, есть российские территории, такие как Крым и четыре региона, присоединенных в 2022 году.

Дипломаты вышли из зала сразу после выступления Небензи. В это время на трибуне находился представитель Люксембурга.

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«Я должен сказать вам, что выступать после представителя России — задача не из легких», — начал он свое выступление. После этих слов Небензя и Полянский поднялись и покинули заседание.

«Когда я выступаю, они уходят, берут слово, но потом остается пустое кресло, — прокомментировал их уход представитель Люксембурга. — Послу так трудно вести диалог».

В феврале 2023 года постпред и его заместитель покинули зал заседаний Совета Безопасности до завершения мероприятия. Дипломаты ушли, не дождавшись выступления представителей Евросоюза.