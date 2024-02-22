Израиль нанес ответный удар по позициям «Хезболлы»

ЦАХАЛ: истребители Израиля нанесли удар по объектам «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в ответ на обстрелы с территории Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

В армии сообщили о «многочисленных» пусках из Ливана. В ответ израильские военные нанесли удар по источникам огня.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военному комплексу «Хезболла» в районе Марун-эр-Рас и инфраструктуре в Кфаркеле и Хиаме», — говорится в публикации. Танк открыл огонь по целям в районе Джеббайна на юге Ливана, добавили военные.

«Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по северным районам страны. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Тель-Авив неоднократно предупреждал о жестком ответе, если «Хезболла» вступит в войну.

Советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд заявил РБК, что перемирие между Израилем и группировкой «Хезболла» маловероятно до урегулирования конфликта в Газе.