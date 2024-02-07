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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал о сделке Израиля и «Хезболлы» на основе «Гроздьев гнева»

Axios: США объявят о сделке Израиля и «Хезболлы» на основе «Гроздьев гнева»
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США объявят о сделке Израиля и «Хезболлы» на основе «Гроздьев гнева», выяснил Axios — это соглашение в 1996 году позволило прекратить обстрелы мирных населенных пунктов по обе стороны границы
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Израиль и ливанская группировка «Хезболла» возьмут на себя обязательства по снижению напряженности на границе, об условиях соглашения планируют объявить США, Италия, Франция и Великобритания, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Эти пять западных стран опубликуют подробное изложения обязательств, которые согласилась взять на себя каждая сторона, но представители Израиля и «Хезболлы» не станут официально подписывать соглашение. По словам источников, вместе с условиями сделки будут объявлены экономические преференции для стимулирования экономики Ливана, чтобы «подсластить сделку для «Хезболлы».

Сделка будет основана на соглашении «Гроздья гнева» (Grapes of Wrath) 1996 года.

Соглашение «Гроздья гнева» было заключено после одноименной израильской военной операции. Провести ее приказал премьер Шимон Перес в ответ на возросшую напряженность из-за ракетных обстрелов со стороны «Хезболлы» северных городов Израиля. Израильские власти намеревались вынудить жителей юга Ливана мигрировать в сторону Бейрута, чтобы надавить на ливанское правительство. Вскоре Тель-Авив признал несправедливым стратегию давления на ливанцев, в то время как боевики «Хезболлы» не страдают от происходящего.

По условиям соглашения обе стороны согласились прекратить трансграничные нападения на гражданские объекты и воздерживаться от нападений на мирные населенные пункты. Был сформирован Мониторинговый комитет по реализации договоренностей, в его состав вошли представители США, Франции, Израиля, Ливана и Сирии.

«Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по израильскому северу. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Тель-Авив неоднократно угрожал уничтожением Ливана, если «Хезболла» вступит в войну. «Я предлагаю «Хезболле» усвоить то, что ХАМАС уже усвоил за последние месяцы: ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан», — говорил премьер Биньямин Нетаньяху.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. В то же время официальные ливанские власти заверяли, что не желают войны.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Хезболла США Ливан
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