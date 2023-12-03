 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Нетаньяху допустил уничтожение Ливана из-за «Хезболлы»

Нетаньяху: вступление «Хезболлы» в войну может привести к уничтожению Ливана
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Если «Хезболла» вступит в войну между Израилем и ХАМАС, то это может привести к уничтожению Ливана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Пусть будет ясно: мы стремимся восстановить безопасность как на юге, так и на севере. Если «Хезболла» допустит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, она собственными руками уничтожит Ливан», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ «противодействует любым попыткам «Хезболлы» действовать против Израиля». Армия «уничтожает террористические отряды, оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы», рассказал премьер.

Израиль предупредил ООН об угрозе войны с Ливаном
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

После 7 октября «Хезболла» наносит удары по северу Израилю. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки.

В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он посоветовал израильской армии действовать осторожно. Между тем, Насралла выразил уверенность, что Израиль боится полномасштабного конфликта с Ливаном.

Ливанские власти, в свою очередь, заявляли, что не хотят войны.

Теги
Ливан Израиль Хезболла ХАМАС Палестина
Материалы по теме
Axios узнал о попытке США предотвратить войну Израиля с Ливаном
Политика
Ливан пожаловался на Израиль в ООН
Политика
Премьер Ливана предрек хаос, если страна вступит в войну Израиля и ХАМАС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Al Mayadeen сообщил об ударе беспилотника по военной базе США в Ираке Политика, 04:46
Nikkei увидела сложность в отказе Японии от импорта российских крабов Политика, 04:38
Нетаньяху допустил уничтожение Ливана из-за «Хезболлы» Политика, 03:58
В пригороде Тель-Авива мужчина пострадал после ракетного обстрела Политика, 03:42
Волжский гедонизм: почему из Самары не хочется уезжать РБК и LADA, 03:20
В Париже после нападения с ножом погиб человек Общество, 02:56
Президент Гвинеи-Бисау сообщил о предотвращении военного переворота Политика, 02:47
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Когда выпадают или плохо растут волосы: что делать РБК и Nourkrin, 02:45
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 02:22
Российские «Панцири» сбили большинство авиабомб Израиля по Сирии Политика, 02:21
В США предложили запретить дипфейки после скандала с интимными фото Технологии и медиа, 01:47
Тетя погибшего военного опровергла его участие в клипе «Тает лед» Политика, 01:23
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Пентагоне пообещали не допустить победы России над Украиной Политика, 00:48