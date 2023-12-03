Нетаньяху допустил уничтожение Ливана из-за «Хезболлы»

Нетаньяху: вступление «Хезболлы» в войну может привести к уничтожению Ливана

Если «Хезболла» вступит в войну между Израилем и ХАМАС, то это может привести к уничтожению Ливана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Пусть будет ясно: мы стремимся восстановить безопасность как на юге, так и на севере. Если «Хезболла» допустит ошибку и вступит в широкомасштабную войну, она собственными руками уничтожит Ливан», — сказал он на пресс-конференции.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ «противодействует любым попыткам «Хезболлы» действовать против Израиля». Армия «уничтожает террористические отряды, оттесняет их дальше от границы, уничтожает боеприпасы», рассказал премьер.

После 7 октября «Хезболла» наносит удары по северу Израилю. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки.



В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он посоветовал израильской армии действовать осторожно. Между тем, Насралла выразил уверенность, что Израиль боится полномасштабного конфликта с Ливаном.

Ливанские власти, в свою очередь, заявляли, что не хотят войны.