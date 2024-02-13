В Ливане назвали условие для перемирия между «Хезболлой» и Израилем

В Бейруте заявили, что перемирие между «Хезболлой» и Израилем будет возможным лишь после полного прекращения огня в Газе. Ранее Франция направила Ливану проект соглашения, предусматривающего отвод ливанских сил на 10 км от границы

Фото: Amir Cohen / Reuters

Перемирие между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла» маловероятно до того, как будет урегулирован конфликт в секторе Газа, заявил РБК советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд.

«Я не думаю, что перемирие возможно, пока по вопросу Газы не будет достигнуто какое-либо соглашение и не будет установлено полное прекращение огня», — отметил политик. По его словам, правительство Ливана обсуждает с США и европейскими странами возможное перемирие между Израилем и «Хезболлой», однако предметных договоренностей пока достичь не удалось.

Ранее 13 февраля Reuters сообщил, что глава МИД Франции Стефан Сежурне передал высшему руководству Ливана двухстраничный проект соглашения о прекращении боевых действий между «Хезболлой» и Израилем.

Документ предусматривает прекращение боевых действий на первом этапе, а на втором — отвод ливанских сил на 10 км к северу от границы и демонтаж всех сооружений вблизи ее, а также прекращение израильских полетов над территорией Ливана. На заключительном этапе стороны должны возобновить переговоры о делимитации сухопутной границы при поддержке миротворцев ООН. Проект соглашения также был направлен лидерам «Хезболлы» и Израилю.

Абу-Зейд, впрочем, указал на недоверие Бейрута к Израилю, который, по его словам, «вообще не соблюдает никакого перемирия». «Если Израиль намерен усилить интенсивность войны с Ливаном, то Ливан не станет сидеть сложа руки. Мы дадим решительный ответ», — предупредил он.

Советник ливанского лидера также раскритиковал Израиль за готовящуюся наземную операцию в Рафахе, назвав ее попыткой насильного переселения палестинцев из сектора Газа в египетскую пустыню. «Если это произойдет с благословения американцев, то станет еще одним бедствием для палестинцев, для арабского мира и для человечества в целом», — заявил Абу-Зейд.

При подобном сценарии ливанские власти, по его словам, не будут готовы применять у себя новых палестинских беженцев: сейчас в стране и так проживают 450 тыс. палестинцев и почти 2,5 млн сирийцев. Как отметил чиновник, Ливан и без того находится в бедственном положении и сталкивается с серьезными финансовыми, политическими и социальными проблемами.

«Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по израильскому северу. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Тель-Авив неоднократно предупреждал об уничтожении Ливана, если группировка вступит в войну. Лидер группировки Хасан Насралла допускал возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. В то же время официальные власти Ливана заверяли, что не желают войны.