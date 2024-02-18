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Палестино-израильский конфликт ,  
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«Хезболла» сообщила об ударе Израиля по лагерю беженцев в Рафахе

«Хезболла» сообщила об ударе Израиля по лагерю беженцев в Рафахе
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израиль нанес удары по городу Рафах на юге сектора Газа, сообщило ливанское шиитское движение «Хезболла» в телеграм-канале.

По версии движения, военные ЦАХАЛ обстреляли лагерь беженцев Йебна. Несколькими днями ранее, 12 февраля, палестинский портал Quds также писал об обстреле этого лагеря. Тогда повреждения получила мечеть в Йебне.

Al Mayadeen в ночь на 18 февраля также сообщил об атаке на Рафах. По данным телеканала, армия Израиля наносила удары по городу с воздуха и моря.

Рафах расположен у границы с Египтом. Через одноименный КПП проходит эвакуация людей из сектора Газа, а в сам эксклав поставляется гуманитарная помощь. По оценке местных властей на начало февраля, в городе проживает около 1,3 млн гражданских лиц.

Кроме того, ЦАХАЛ обстрелял город Хан-Юнис, который также находится на юге сектора Газа, передает Al Mayadeen. Армия обороны Израиля в телеграм-канале подтвердила удары по Хан-Юнису и назвала их «целенаправленными рейдами по военным объектам» ХАМАС. Об атаке на Рафах в ЦАХАЛ не сообщали.

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В начале февраля власти Израиля объявили о намерении ввести в Рафах армию с целью уничтожить оставшиеся там силы ХАМАС. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия предпримет «мощные действия» в городе после вывода гражданского населения.

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12 февраля ночью Израиль нанес серию ударов по Рафаху. Целью атаки в ЦАХАЛ назвали объекты ХАМАС. Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что в результате обстрела города погибли более 100 человек.

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Теги
Хезболла Израиль Рафах сектор Газа ЦАХАЛ обстрел беженцы
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