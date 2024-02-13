Reuters узнал детали предложенной Ливану сделки по Израилю и «Хезболле»

Франция передала Ливану предложение, предусматривающее прекращение боев между Израилем и «Хезболлой» и возобновление переговоров по спорным территориям, пишет Reuters. «Хезболла» отказалась от переговоров до конца войны в Газе

Фото: Ronen Zvulun / File Photo / Reuters

Франция направила Ливану проект соглашения, направленного на прекращение боевых действий между Израилем и ливанской группировкой «Хезболла», а также урегулирование спорной территории на ливано-израильской границы, сообщает Reuters, ознакомившись с документом.

В двухстраничном соглашении декларируется цель предотвращения конфликта, «который рискует выйти из-под контроля», и обеспечения соблюдения «потенциального прекращения огня при благоприятных условиях». Документ передал высшему руководству Ливана, в том числе премьер-министру Наджибу Микати, глава МИД Франции Стефан Сежурне на прошлой неделе.

Сделка предполагает три этапа:

первый: прекращение боевых действий, включая авиаудары;

второй: отвод ливанских вооруженных сил в течение трех дней как минимум на 10 км к северу от границы, включая элитное подразделение «Хезболлы» «Радван», и демонтаж всех сооружений вблизи границы. Также на этом этапе Ливан начнет развертывание сил (до 15 тыс. военных) на юге, «политическом оплоте» «Хезболлы», а Израиль прекратит полеты над ливанской территорией;

третий: возобновление переговоров Израиля и Ливана в течение 10 дней о делимитации сухопутной границы «постепенным образом» и при поддержке миротворческих сил ООН. Последние также будут участвовать в создании дорожной карты, обеспечивающей создание зоны, свободной от любых негосударственных вооруженных группировок, между границей и рекой Литани.

Предложение призывает к международным усилиям по поддержке развертывания ливанской армии «финансированием, оборудованием, обучением». В нем также содержался призыв к «социально-экономическому развитию южного Ливана».

По словам одного из западных дипломатов, знакомого с соглашением, отвод ливанских войск на 10 км позволит гарантировать, что ракеты не достигнут поселений на севере Израиля, и будет компромиссом, более приемлемым для «Хезболлы», чем отступление к реке Литани (на 30 км от границы, предусмотрено резолюцией Совбеза ООН от 2006 года).

Французский дипломатический источник рассказал, что предложение направлено правительствам Израиля и Ливана и руководству «Хезболлы». Один из ливанских чиновников также сообщил, что группировке передали документ, который объединяет обсуждавшиеся с западными посредниками идеи. Израильский чиновник подтвердил получение документа, добавив, что оно обсуждается властями.

В то же время высокопоставленный чиновник «Хезболлы» Хасан Фадлаллах отказался подтвердить, получила ли группировка предложение, и не стал комментировать его детали. Он заявил, что движение не будет обсуждать «какие-либо вопросы, связанные с ситуацией на юге, до прекращения агрессии против Газы».

Ливанский чиновник отметил, что некоторые детали сделки вызвали обеспокоенность в Бейруте, после чего французская сторона сообщила, что это не окончательный вариант документа. В частности, у Ливана вызывает опасения требование о демонтаже сооружений вблизи границы, поскольку оно сформулировано расплывчато и может быть использовано и в отношении гражданских учреждений.

Пока Ливан не ответил на предложение, сроки подписания не согласованы, добавил другой ливанский чиновник.

Ранее Axios сообщал, что Израиль и «Хезболла» возьмут на себя обязательства по снижению напряженности на границе, а об условиях соглашения, схожего со сделкой 1996 года, планируют объявить США, Италия, Франция и Великобритания.

«Хезболла» с начала войны между Израилем и ХАМАС наносит удары по израильскому северу. В ответ ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Тель-Авив неоднократно предупреждал об уничтожении Ливана, если «Хезболла» вступит в войну. Лидер группировки Хасан Насралла допускал возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. В то же время официальные ливанские власти заверяли, что не желают войны.