В Севастополе вновь открылся аквариум, где в шторм погибли 500 животных

Ремонт аквариумов, пострадавших во время шторма (Фото: Севастопольский Морской Аквариум-музей / VK)

Севастопольский морской музей-аквариум, пострадавший из-за шторма в ноябре 2023 года, начал работу 22 февраля, сообщила пресс-служба аквариума.

«Сделали капитальный ремонт двух больших аквариумов, которые пострадали во время шторма. Заменили гидроизоляцию, насосы циркуляционных систем, кабель-трассы, которые тоже пострадали после шторма», — рассказали в музее.

Рыб будут высаживать постепенно, в течение месяца, чтобы избежать стресса у животных, добавили в пресс-службе. Восполнить пострадавшие коллекции помогли другие регионы.

В конце ноября 2023 года в регионе прошел шторм — порывы ветра достигали 40 м/с. Тогда около 40 тыс. жителей остались без электричества, в Крыму погибли пять человек.

В музее-аквариуме в Севастополе затопило зал, где была расположена экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов» с экзотическими рыбами со всего мира.

Из-за того, что в зал попала соленая и холодная морская вода, погибли 500 морских животных. В их числе были 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет.

Кроме того, ущерб был нанесен Институту биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории.