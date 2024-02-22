 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Севастополе вновь открылся аквариум, где в шторм погибли 500 животных

В Севастополе начал работу аквариум, где из-за шторма погибли 500 животных
Ремонт аквариумов, пострадавших во время шторма
Ремонт аквариумов, пострадавших во время шторма (Фото: Севастопольский Морской Аквариум-музей / VK)

Севастопольский морской музей-аквариум, пострадавший из-за шторма в ноябре 2023 года, начал работу 22 февраля, сообщила пресс-служба аквариума.

«Сделали капитальный ремонт двух больших аквариумов, которые пострадали во время шторма. Заменили гидроизоляцию, насосы циркуляционных систем, кабель-трассы, которые тоже пострадали после шторма», — рассказали в музее.

Рыб будут высаживать постепенно, в течение месяца, чтобы избежать стресса у животных, добавили в пресс-службе. Восполнить пострадавшие коллекции помогли другие регионы.

В Севастополе из-за шторма погибли 500 морских животных в музее-аквариуме
Общество
Фото:sevaquarium.ru

В конце ноября 2023 года в регионе прошел шторм — порывы ветра достигали 40 м/с. Тогда около 40 тыс. жителей остались без электричества, в Крыму погибли пять человек.

В музее-аквариуме в Севастополе затопило зал, где была расположена экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов» с экзотическими рыбами со всего мира.

Из-за того, что в зал попала соленая и холодная морская вода, погибли 500 морских животных. В их числе были 11 панцирных щук, которые жили в аквариуме 20 лет.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Кроме того, ущерб был нанесен Институту биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Севастополь Аквариум возобновление работы
Материалы по теме
Разрушение аквариума в Севастополе, где из-за шторма погибли 500 животных
Общество
В Крыму шторм повредил единственную станцию реабилитации дельфинов
Общество
Число погибших в результате шторма в Крыму выросло до пяти
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Мэрия анонсировала строительство детсада с игровой зоной на крыше в ЮАО Город, 12:39
США обвинили японского мафиози в попытках продать уран и плутоний Ирану Политика, 12:28
В Севастополе вновь открылся аквариум, где в шторм погибли 500 животных Общество, 12:27
Запуск ETF на Ethereum создаст риск чрезмерной концентрации криптовалюты Крипто, 12:25
ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами Политика, 12:22
Собянин рассказал о новых поездах для метро и МЦД Город, 12:21
Второй футболист мира по числу трофеев пролучил 4,5 года за изнасилование Спорт, 12:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву абсолютно все оружие Политика, 12:17
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 12:15
Токсична ли ваша корпоративная культура: проведите гендерную оценку Pro, 12:13
Минэкономразвития предложило узаконить невозвратные тарифы в отелях Бизнес, 12:11
«Голод, болезни и страх». Почему экономика Великобритании тонет на глазах Pro, 12:00
Суд оставил без рассмотрения иск к МТС на ₽10 млн из-за «голой вечеринки» Политика, 11:58
Два сильных топ-менеджера не сработались: как исправить ситуацию Pro, 11:47