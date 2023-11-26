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Общество ,  
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В Севастополе объявили нерабочий день для школ на фоне урагана в Крыму

Фото: Правительство Севастополя
Фото: Правительство Севастополя

В Севастополе понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта на фоне урагана, который обрушился на Крым. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, для родителей, которым нужно будет выйти на работу, будут действовать «дежурные группы». Сделать нерабочим завтрашний день рекомендовано работодателям и вузам, сказал губернатор.

«Мы рассчитываем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия утихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия», — заявил Развожаев.

В Севастополе объявили нерабочий день для школ на фоне урагана в Крыму
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Теги
Севастополь Крым ураган Михаил Развожаев

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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