В Севастополе объявили нерабочий день для школ на фоне урагана в Крыму
В Севастополе понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днем для школ, детских садов, учреждений социальной сферы и спорта на фоне урагана, который обрушился на Крым. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, для родителей, которым нужно будет выйти на работу, будут действовать «дежурные группы». Сделать нерабочим завтрашний день рекомендовано работодателям и вузам, сказал губернатор.
«Мы рассчитываем, исходя из прогноза от метеорологов, что к середине ночи стихия утихнет. Понятно, что понадобится время, чтобы ликвидировать все последствия», — заявил Развожаев.
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