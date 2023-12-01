Аксенов: в результате шторма в Крыму погибли пять человек, еще 12 пострадали

Число погибших в результате шторма в Крыму выросло до пяти

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В результате шторма, который обрушился на Крым 26 ноября, погибли пять человек, сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов. Кроме того, по его словам, пострадали 12 человек.

Ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков заявил об одном погибшем. «РИА Новости» писало, что погибли два человека. Тело одного из них нашли в селе Морское под Судаком — погибший, по данным агентства, вышел посмотреть на волны. Также в Керченском проливе погиб моряк, писало издание.

Ураганный ветер накрыл Крым 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 м/с. Спасательные службы эвакуировали жителей с территорий, затопленных в результате шторма. В десяти муниципальных образованиях ввели режим ЧС.

Как уточнил Аксенов, последствия непогоды затронули 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях, в 273 из них было нарушено электроснабжение. Без электроэнергии, по его словам, находились свыше 500 тыс. человек. Кроме того, на 125 объектах была нарушена подача тепла, у 873 зданий и сооружений оказалась повреждена кровля.

В регионе было затоплено 159 частных домовладений и два многоквартирных дома, а также 193 приусадебных участка и 60 дачных домов в трех муниципалитетах, сообщил Аксенов. Сильнее всего пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи и Судаке, а также в сельских населенных пунктах на берегу моря, уточнил он.

К утру 1 декабря без света оставались 1600 абонентов, населению продолжали подвозить воду. С 83 приусадебных участков, из 60 частных домовладений, 38 дачных и двух многоквартирных домов ее откачали.

МЧС по состоянию на вечер 30 ноября оценивало ущерб от шторма примерно в 40 млрд руб.