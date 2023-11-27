 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Севастополе из-за шторма погибли 500 морских животных в музее-аквариуме

Развожаев: в аквариуме Севастополя затопило зал, погибли 500 морских животных
Аквариум находится в Артиллерийской бухте. В том же здании расположен Институт биологии южных морей, где пострадали четыре научные лаборатории
Фото: sevaquarium.ru
Фото: sevaquarium.ru

В Севастопольском морском аквариуме затопило третий зал, погибли более 500 «морских животных», сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В этом зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», она состоит из экзотических рыб со всего мира. Каждый аквариум оформлен в духе места обитания населяющих его рыб. Третий зал — самый старый, именно с него начался первый публичный аквариум в России. Аквариум находится в Артиллерийской бухте.

Кроме того, ущерб получил Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории, сообщил Развожаев. В радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.

Снегопады, штормы, ураганы и «черные метели» в России. Главное
Общество
Площадь Южного мола во время шторма на Черном море.

В Севастополе еще действует штормовое предупреждение. Ожидаются дождь, мокрый снег, ветер до 30 м/с.

Штормовое предупреждение в городе объявили 26 ноября, его пик прогнозировался на 21:00—00:00. В городе из-за шторма пострадали три человека, их госпитализировали. Из-за стихии повреждены кровли 42 домов, из-за падения деревьев повреждения получили три автомобиля. Без электричества остаются свыше 354 частных и многоквартирных домов, где проживают свыше 2 тыс. человек. Всего в Крыму без электричества остались почти полмиллиона человек.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Крым Севастополь ураган шторм Аквариум
Материалы по теме
Развожаев рассказал о последствиях урагана в Севастополе
Общество
Власти Крыма заявили об отключении света у 500 тыс. человек из-за урагана
Общество
В Крыму на фоне урагана понедельник объявили выходным днем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
Снегопады, штормы, ураганы и «черные метели» в России. Главное Общество, 10:37
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 10:32
Последняя офисная башня в Сити: все о небоскребе у моста «Багратион» Недвижимость, 10:31
В Ростовской области сбили беспилотник Политика, 10:29
На выставке «Россия» представили три крупнейших проекта Среднего Урала РБК+, 10:28
Недвижимость в России: выгодная инвестиция или лопающийся пузырь Pro, 10:25
Воробьев заявил о мощнейшем со времен СССР снегопаде в Подмосковье Общество, 10:23
Последний день скидок до 80%
На «Весь РБК Pro» и Абонемент на интенсивы
Успейте купить
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 10:20
«Вау-цирк, если хотите». В России создадут аналог Cirque du Soleil Life, 10:19
Суд зарегистрировал иск о банкротстве СПБ Биржи, ее акции упал до 34% Финансы, 10:17
В ДНР и ЛНР полмиллиона абонентов лишились электричества из-за непогоды Политика, 10:16
Из-за шторма на Кубани задержали 50 пассажирских поездов Общество, 10:12
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 10:09
Российский хоккеист клуба НХЛ забросил первую шайбу в сезоне Спорт, 10:07