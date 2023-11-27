В Севастополе из-за шторма погибли 500 морских животных в музее-аквариуме

Аквариум находится в Артиллерийской бухте. В том же здании расположен Институт биологии южных морей, где пострадали четыре научные лаборатории

Фото: sevaquarium.ru

В Севастопольском морском аквариуме затопило третий зал, погибли более 500 «морских животных», сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

В этом зале находится экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов», она состоит из экзотических рыб со всего мира. Каждый аквариум оформлен в духе места обитания населяющих его рыб. Третий зал — самый старый, именно с него начался первый публичный аквариум в России. Аквариум находится в Артиллерийской бухте.

Кроме того, ущерб получил Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, который находится в том же здании, что и аквариум. Там получили повреждения четыре научные лаборатории, сообщил Развожаев. В радиобиологическом корпусе обрушилась причальная стенка.

В Севастополе еще действует штормовое предупреждение. Ожидаются дождь, мокрый снег, ветер до 30 м/с.

Штормовое предупреждение в городе объявили 26 ноября, его пик прогнозировался на 21:00—00:00. В городе из-за шторма пострадали три человека, их госпитализировали. Из-за стихии повреждены кровли 42 домов, из-за падения деревьев повреждения получили три автомобиля. Без электричества остаются свыше 354 частных и многоквартирных домов, где проживают свыше 2 тыс. человек. Всего в Крыму без электричества остались почти полмиллиона человек.