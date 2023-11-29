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Власти оценили ущерб Крыму из-за шторма в ₽1,3 млрд

Ущерб Крыму из-за шторма достиг ₽1,3 млрд
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Шторм в Крыму нанес ущерб на 1,3 млрд руб. Об этом сообщил председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.

«По информации исполнительных органов, подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тысяч 855 рублей», — написал Константинов в своем телеграм-канале. По словам политика, муниципальные учреждения оценили ущерб более чем в 802,6 млн руб.

Глава Госсовета подчеркнул, что в Крыму продолжается работа по устранению последствий урагана. По его словам, в ней принимают участие несколько сотен человек и более 200 единиц спецтехники.

Власти оценили ущерб Крыму из-за шторма в ₽1,3 млрд
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Ураганный ветер накрыл полуостров 26 ноября. Скорость ветра достигала 40 м/с. Спасательные службы провели эвакуацию жителей с затопленных в результате шторма территорий. «Эвакуировано 438 человек, в том числе 66 детей», — сообщил Константинов. В десяти муниципальных образованиях был введен режим ЧС.

На данный момент без электроснабжения остаются более 43 тыс. человек. В 116 населенных пунктах частично нет водоснабжения. Нарушений газоснабжения на территории республики нет.

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Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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