В Крыму шторм повредил единственную станцию реабилитации дельфинов

При шторме в Крыму была повреждена единственная станция реабилитации дельфинов

Фото: karadag.com.ru

В результате шторма в Крыму получила повреждения единственная на юге России станция по реабилитации дельфинов, сообщил ТАСС директор Карадагской научной станции — природного заповедника РАН Вячеслав Литвин.

«Все поотрывало, разрушился купол карантийного бассейна, разрушены стенки причала. Были также разрушены подача и сброс воды», — рассказал Литвин. По его словам, ущерб предварительно оценивается в 15 млн руб.

Литвин отметил, что восстановить все разрушения своими силами невозможно, но при наличии финансирования это удастся сделать в течение месяца. «В России никто не занимается реабилитацией дельфинов, мы однозначно не бросим эту тему», — пообещал он.

На станции содержатся два старейших в стране дельфина — Яна и Яша. Во время шторма рядом с ними находились тренеры. По словам директора станции, с дельфинами все хорошо, шторм на них не повлиял.

Шторм с ветром до 40 м/с обрушился на Крым 26 ноября. В десяти муниципальных образованиях полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего в республике погибли пять человек.

В музее-аквариуме в Севастополе затопило зал, где была экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов». Из-за попадания соленой и холодной морской воды более 500 животных получили термальный удар и погибли.

По словам главы республики Сергея Аксенова, после шторма без электричества в регионе остались 93 тыс. жителей, в 245 селах нарушено водоснабжение. Ущерб от шторма в Крыму оценивается в 39,7 млрд руб., рассказал глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев.