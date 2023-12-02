 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Крыму шторм повредил единственную станцию реабилитации дельфинов

При шторме в Крыму была повреждена единственная станция реабилитации дельфинов
Фото: karadag.com.ru
Фото: karadag.com.ru

В результате шторма в Крыму получила повреждения единственная на юге России станция по реабилитации дельфинов, сообщил ТАСС директор Карадагской научной станции — природного заповедника РАН Вячеслав Литвин.

«Все поотрывало, разрушился купол карантийного бассейна, разрушены стенки причала. Были также разрушены подача и сброс воды», — рассказал Литвин. По его словам, ущерб предварительно оценивается в 15 млн руб.

Литвин отметил, что восстановить все разрушения своими силами невозможно, но при наличии финансирования это удастся сделать в течение месяца. «В России никто не занимается реабилитацией дельфинов, мы однозначно не бросим эту тему», — пообещал он.

Разрушение аквариума в Севастополе, где из-за шторма погибли 500 животных
Общество

На станции содержатся два старейших в стране дельфина — Яна и Яша. Во время шторма рядом с ними находились тренеры. По словам директора станции, с дельфинами все хорошо, шторм на них не повлиял.

Шторм с ветром до 40 м/с обрушился на Крым 26 ноября. В десяти муниципальных образованиях полуострова ввели режим чрезвычайной ситуации. Всего в республике погибли пять человек.

В музее-аквариуме в Севастополе затопило зал, где была экспозиция «Пресноводные обитатели пяти континентов». Из-за попадания соленой и холодной морской воды более 500 животных получили термальный удар и погибли.

Читайте на РБК Pro
Микрочип и компьютерная анестезия: как мы будем лечить зубы через 3–5 лет
«Бриллиант будущего». Как искусственные алмазы захватывают рынок
«Хуже микрозаймов»: чем опасны BNPL-сервисы и их IPO
Обошлись без Apple Pay: как Россия преодолела кризис платежных систем

По словам главы республики Сергея Аксенова, после шторма без электричества в регионе остались 93 тыс. жителей, в 245 селах нарушено водоснабжение. Ущерб от шторма в Крыму оценивается в 39,7 млрд руб., рассказал глава МЧС полуострова Сергей Садаклиев.

Теги
Крым шторм центр реабилитации дельфины
Материалы по теме
В МЧС оценили ущерб Крыму от урагана в почти ₽40 млрд
Общество
Число погибших в результате шторма в Крыму выросло до пяти
Общество
Шторм накрыл Сочи и Крым, Москву засыпало снегом. Главное
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 15:07
Машинное зрение, распознавание лиц и эмоций: ИТ-бизнес в Челябинске Отрасли, 15:03
Лучшие вещи из кашемира и шерсти: 7 брендов Стиль, 14:57
Какие маркетинговые инструменты эффективны в продвижении клиник Отрасли, 14:56
ГК «Стилобат»: «Архитектурное наследие создается и сегодня» РБК Недвижимость, 14:55
Микрофинансирование малого и среднего бизнеса: как упростилась схема Национальные проекты, 14:55
Притяжение России: как получить поддержку предпринимателю в туротрасли Национальные проекты, 14:54
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 14:53
С заботой о людях: каким будет страхование в будущем Новая экономика, 14:52
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 14:44
Глава Татарстана потребовал запретить сериал «Слово пацана» Политика, 14:43
Суд арестовал жителя Рязанской области за теракт на железной дороге Политика, 14:36
Бывшего чемпиона UFC задержали за избиение своего брата Спорт, 14:28
Telegraph узнал о попытке Германии сократить помощь Украине через фонд ЕС Политика, 14:28