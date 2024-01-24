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Япония в декабре импортировала из России рекордные с 2017 года объемы СПГ

Минфин Японии: импорт СПГ из России в декабре увеличился на 42,5% год к году
Япония увеличила импорт российского СПГ в декабре 2023 года до 833 тыс. т — это рекордное значение с февраля 2017 года. Общий показатель по итогам прошлого года при этом упал до 6,133 млн т
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Япония в декабре 2023 года нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России до 833 тыс. т, следует из статистики Минфина страны. Рост к декабрю 2022 году составил 42,5%. Показатель декабря прошлого года стал максимальным почти за семь лет, с февраля 2017 года, когда объем импорта составил 844 тыс. т. Но за весь 2023-й импорт российского СПГ в Японии снизился на 10,7%, до 6,133 млн т.

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Фото:Павел Львов / РИА Новости

Снизился — на 8,1%, до 66,151 млн т, — и общий объем закупки ресурса Японией. Международное энергетическое агентство (МЭА) ранее писало, что в первых трех кварталах 2023 года потребление газа в Японии снижалось на фоне более низкого потребления электроэнергии и роста доступности генерируемой на АЭС энергии.

В России крупнотоннажное производство СПГ реализуют проекты «Сахалин-2» (в 2020 году производство составило около 11,6 млн т, совладельцы — «Газпром», также японские компании Mitsui и Mitsubishi, британская Shell говорила о выходе из проекта) и «Ямал СПГ» (мощность в 2022 году достигла 21 млн т, участники — НОВАТЭК, французская TotalEnergies, китайские компании CNPC и SRF). Ранее TotalEnergies объявила форс-мажор по обязательствам, связанным с проектом «Арктик СПГ-2».

В марте 2023 года премьер-министр Японии Фумио Кисида говорил, что страна намерена продолжить участие в нефтегазовых проектах на Сахалине, так как они важны для энергетической безопасности. На проект «Сахалин-2» приходится почти 9% потребления Японией СПГ, что обеспечивает примерно 3% электрогенерации в стране.

Ранее стало известно, что Россия в 2023 году нарастила поставки СПГ в Китай на 23%, до 8 млн т. Однако в стоимостном выражении экспорт упал к показателю 2022 года на 24,6%, до $5,2 млрд. Для сравнения: даже при заметном падении физических объемов экспорт российского СПГ в Японию в стоимостном выражении упал не так сильно — на 13,7%, до 585,131 млрд иен (примерно $3,968 млрд). При этом доля СПГ во всем российском импорте в Японии за 2023 год существенно выросла с 34,4 до 56,2%.

Россия в 2023 году также сохранила второе место по поставкам СПГ в Грецию — 8,38 ТВт·ч, или примерно 560–590 тыс. т. Другой крупный европейский покупатель российского СПГ, Испания, увеличил закупку ресурса почти на 35%, до 72,69 ТВт·ч, или около 4,85–5 млн т. В целом по итогам прошлого года экспорт СПГ в Европу (с учетом Турции) вырос на 1%, до 16,42 млн т.

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