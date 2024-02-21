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Война санкций ,  
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Делегация ООН обсудила в Москве проблемы экспорта российских удобрений

Вершинин и делегация ООН обсудили реализацию меморандума Россия — ООН
Сюжет
Война санкций
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен и экспертами организации выполнение меморандума России и ООН, сообщил МИД.

«Особое внимание уделялось задачам восстановления беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки в условиях незаконных односторонних санкций США, ЕС и Великобритании», — говорится в публикации.

Стороны также обсудили глобальную продовольственную безопасность с акцентом на значительную долю российского экспорта сельхозпродукции и удобрений в общемировых объемах.

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Летом 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, ее Москва и Киев заключили независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включало две части — Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН.

Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Причиной выхода из сделки Москва назвала невыполнение условий России. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы вернуться к ней, если будет выполнен ряд условий, в том числе переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, сервисного обслуживания, а также отмена санкций и ограничений против производителей и перевозчиков российских удобрений.

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Зерновая сделка меморандум Россия ООН Сергей Вершинин
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