Делегация ООН обсудила в Москве проблемы экспорта российских удобрений
Замглавы МИД России Сергей Вершинин обсудил с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекой Гринспен и экспертами организации выполнение меморандума России и ООН, сообщил МИД.
«Особое внимание уделялось задачам восстановления беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки в условиях незаконных односторонних санкций США, ЕС и Великобритании», — говорится в публикации.
Стороны также обсудили глобальную продовольственную безопасность с акцентом на значительную долю российского экспорта сельхозпродукции и удобрений в общемировых объемах.
Летом 2023 года Россия вышла из зерновой сделки, ее Москва и Киев заключили независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Соглашение включало две части — Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН.
Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.
Причиной выхода из сделки Москва назвала невыполнение условий России. В Кремле неоднократно заявляли, что готовы вернуться к ней, если будет выполнен ряд условий, в том числе переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, сервисного обслуживания, а также отмена санкций и ограничений против производителей и перевозчиков российских удобрений.
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