 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Под Петербургом загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м

МЧС: на складе под Петербургом начался пожар, огонь охватил 1 тыс. кв. м

Крупный пожар начался на складе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Под Петербургом загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
Video

«В поселке Ковалево горит производственно-складское здание. Площадь пожара — 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Позже МЧС сообщило, что пожарным удалось локализовать огонь на той же площади — 1000 кв. м. В ведомстве добавили, что в ликвидации возгорания принимают участие 20 специалистов и 4 машины.

В МЧС назвали площадь пожара в здании «Известия холл»
Общество
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

В начале января в Ленинградской области произошел крупный пожар на складе Wildberries. Возгорание в складском помещении в Шушарах началось утром 13 января, в течение дня ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. На пике площадь пожара была более 70 тыс. кв. м.

На следующий день Следственный комитет завел по факту происшествия уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. 18 января в офис Wildberries пришли силовики, 24-го числа показания в СК дала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

6 февраля маркетплейс сообщил, что выплатил продавцам 3 млрд руб. компенсаций. В Wildberries добавили, что сумма не окончательная, и пообещали рассмотреть каждое обращение от понесших убытки в индивидуальном порядке.

Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео

Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление

Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость

ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео

Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика

Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица

ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото

Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года

Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Теги
Ленинградская область Пожар склад МЧС
Материалы по теме
Крупный пожар начался на складе в Кузбассе
Общество
Пожар на заводе в Ижевске полностью потушили
Общество
Площадь пожара на заводе в Ижевске возросла до 3,5 тыс. кв. м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 17:07
Три курских села и хутор попали под обстрел Политика, 22:24
Боррель напомнил Грузии об открытой двери и попросил не ждать чуда Политика, 22:18
Путин поручил провести высокоскоростной интернет в российские школы Политика, 22:11
Военная операция на Украине. Карта на 20 февраля Политика, 22:08
Украина решила создать дополнительный маршрут экспорта в ЕС через Дунай Экономика, 22:06
Какие магазины чаще всего открывают в новостройках РБК и ПИК, 22:06
Путин разрешил продажу «Полиметалла» Бизнес, 21:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Спартак» отыгрался с 0:3 и победил «Торпедо» в его 1000-м матче в КХЛ Спорт, 21:51
Минэнерго заявило о спокойствии за рынок топлива на фоне остановок НПЗ Бизнес, 21:48
Лондон и Брюссель договорились вместе бороться с нелегальными мигрантами Политика, 21:37
Под Петербургом загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м Общество, 21:35
Стали известны все участники плей-офф КХЛ Спорт, 21:24
Стали известны все участники плей-офф КХЛ Спорт, 21:24
Путин увидел противоречие в призывах США и желании вести диалог с Россией Политика, 21:08