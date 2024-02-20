Под Петербургом загорелся склад на площади 1 тыс. кв. м
Крупный пожар начался на складе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС России.
«В поселке Ковалево горит производственно-складское здание. Площадь пожара — 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Позже МЧС сообщило, что пожарным удалось локализовать огонь на той же площади — 1000 кв. м. В ведомстве добавили, что в ликвидации возгорания принимают участие 20 специалистов и 4 машины.
В начале января в Ленинградской области произошел крупный пожар на складе Wildberries. Возгорание в складском помещении в Шушарах началось утром 13 января, в течение дня ему присвоили пятый, наивысший ранг сложности. На пике площадь пожара была более 70 тыс. кв. м.
На следующий день Следственный комитет завел по факту происшествия уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. 18 января в офис Wildberries пришли силовики, 24-го числа показания в СК дала основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.
6 февраля маркетплейс сообщил, что выплатил продавцам 3 млрд руб. компенсаций. В Wildberries добавили, что сумма не окончательная, и пообещали рассмотреть каждое обращение от понесших убытки в индивидуальном порядке.
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