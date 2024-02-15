В МЧС назвали площадь пожара в здании «Известия холл»
Площадь пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м, сообщается в телеграм-канале МЧС.
В ведомстве уточнили, что здание находится на реконструкции.
Пожар начался в ночь на 15 февраля. Телеграм-канал Mash писал, что возгорание началось во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms, пожару присвоили третий ранг сложности.
Телеграм-канал SHOT писал, что пожар быстро распространяется внутри здания, а с крыши валит густой черный дым. По данным ТАСС, во дворе обрушился купол металлического строения.
«Известия холл» — концертный зал общей площадью 2 тыс. кв. м и вместимостью до 2000 человек. Основной зал имеет два этажа. Здание расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.
Как сообщил московский дептранс, у места пожара временно перекрыли три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового кольца, а также одну полосу из четырех по Большому Путинковскому переулку. В ведомстве пояснили, что это необходимо для работы экстренных служб, отметив, что движение на дороге не затруднено.
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