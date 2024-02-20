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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил о второй попытке атаки дронов в Брянской области за ночь

Губернатор Богомаз: в Брянской области сбили еще два беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что дроны уничтожили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.

В ночь на 20 февраля один дрон был сбит над Погарским районом. Тогда также никто не пострадал, разрушений не было.

При обстреле села в Брянской области пострадали два человека
Политика
Фото:Яндекс.Карты

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов и попадают под обстрелы. В последний раз беспилотник сбили над Брянской областью 19 февраля. Тогда два дрона уничтожили над Брянским районом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

В ночь на 17 февраля над Погарским, Клинцовским и Брянским районами области сбили пять беспилотников самолетного типа. Тогда же средства ПВО уничтожили дроны над еще четырьмя областями — Белгродской, Воронежской, Курской и Калужской, отчиталось Минобороы.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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