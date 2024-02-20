Богомаз сообщил о второй попытке атаки дронов в Брянской области за ночь
В Брянской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Он уточнил, что дроны уничтожили над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.
В ночь на 20 февраля один дрон был сбит над Погарским районом. Тогда также никто не пострадал, разрушений не было.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов и попадают под обстрелы. В последний раз беспилотник сбили над Брянской областью 19 февраля. Тогда два дрона уничтожили над Брянским районом. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
В ночь на 17 февраля над Погарским, Клинцовским и Брянским районами области сбили пять беспилотников самолетного типа. Тогда же средства ПВО уничтожили дроны над еще четырьмя областями — Белгродской, Воронежской, Курской и Калужской, отчиталось Минобороы.
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