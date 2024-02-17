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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило об уничтожении 33 БПЛА над российскими регионами ночью

Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотники были сбиты в пяти регионах Центральной России, больше всего — в Брянской области — 18
Система ПВО &laquo;Панцирь&raquo;
Система ПВО «Панцирь» (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

Ночью в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей», — сказано в сообщении.

  • в Белгородской области, как ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, в Губкинском городском округе в районе села Вислая Дубрава было сбито два дрона самолетного типа, еще о двух беспилотниках он не сообщал.
  • в Воронежской области дроны были сбиты на подлете к столице региона, указывал глава области Александр Гусев. Он писал о трех дронах, обломки одного из них повредили крышу частного дома на юге Воронежа.
  • в Курской области, информировал губернатор Роман Старовойт, работала ПВО — около 2:00 и около 9:00 (непосредсвенно над Курском и пригородом). О сбитых дронах губернатор не сообщал.
  • в Брянской области пять беспилотников, по данным главы региона Александра Богомоза, над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.
  • в Калужской области беспилотники уничтожили в Козельском и Людиновском районах, указывал губернатор Владислав Шапша, он говорил о семи дронах.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Минобороны Белгородская область Брянская область Калужская область Курская область Воронежская область
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