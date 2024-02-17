Минобороны заявило об уничтожении 33 БПЛА над российскими регионами ночью

Беспилотники были сбиты в пяти регионах Центральной России, больше всего — в Брянской области — 18

Система ПВО «Панцирь» (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

Ночью в пяти российских регионах было уничтожено 33 беспилотника, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Белгородской (4 БпЛА), Воронежской (4 БпЛА), Курской (1 БпЛА), Брянской (18 БпЛА) и Калужской (6 БпЛА) областей», — сказано в сообщении.