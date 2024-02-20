Над Брянской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа уничтожили над территорией Погарского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов и попадают под обстрелы. В последний раз беспилотник сбили над Брянской областью 19 февраля. Тогда два дрона уничтожили над Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений также не было.

В тот же день попало под обстрел село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате пострадали два местных жителя, их госпитализировали. Кроме того, были повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.