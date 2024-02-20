Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Дрон самолетного типа уничтожили над территорией Погарского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов и попадают под обстрелы. В последний раз беспилотник сбили над Брянской областью 19 февраля. Тогда два дрона уничтожили над Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений также не было.
В тот же день попало под обстрел село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате пострадали два местных жителя, их госпитализировали. Кроме того, были повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.
Самолет Air Serbia задел огни на взлетной полосе и получил пробоину. Видео
Названо растение, которое нельзя выращивать на даче. Теперь это – преступление
Трамп показал кроссовки под собственным брендом. Названа их стоимость
ФСБ показала, как агент СБУ пытается заложить взрывчатку под машину. Видео
Как меняется доля рубля в международных расчетах. Инфографика
Названы города России, где аренда жилья подорожала больше всего. Таблица
ГИБДД получила патрульные автомобили с необычными шильдиками. Фото
Назван лучший фильм, актриса и актер 2023 года
Что Баффет купил бы на Мосбирже? Топ-5 акций
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит