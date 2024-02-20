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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили беспилотник над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Дрон самолетного типа уничтожили над территорией Погарского района. Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

После начала военной операции на Украине приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов и попадают под обстрелы. В последний раз беспилотник сбили над Брянской областью 19 февраля. Тогда два дрона уничтожили над Брянским районом. Никто не пострадал, разрушений также не было.

В Брянской области сбили пять беспилотников за ночь
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В тот же день попало под обстрел село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. В результате пострадали два местных жителя, их госпитализировали. Кроме того, были повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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