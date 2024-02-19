Над Брянской областью сбили беспилотник

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Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянским районом, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет, добавил он. На месте работают оперативные службы.

Минобороны уточнило, что беспилотник над Брянской областью сбили около 7:30 мск.

Позднее Богомаз сообщил об уничтожении второго дрона над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет.

Брянский район расположен на северо-востоке области. Его административный центр — село Глинищево с населением около 4 тыс. человек.

После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов.

В ночь на 17 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пятью регионами. Большую часть дронов — 18 сбили над Брянской областью, еще шесть над Калужской, по четыре над Белгородской и Воронежской и один над Курской.