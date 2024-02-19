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Военная операция на Украине ,  
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Над Брянской областью сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянским районом, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет, добавил он. На месте работают оперативные службы.

Минобороны уточнило, что беспилотник над Брянской областью сбили около 7:30 мск.

Позднее Богомаз сообщил об уничтожении второго дрона над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет.

Брянский район расположен на северо-востоке области. Его административный центр — село Глинищево с населением около 4 тыс. человек.

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Система ПВО &laquo;Панцирь&raquo;

После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов.

В ночь на 17 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пятью регионами. Большую часть дронов — 18 сбили над Брянской областью, еще шесть над Калужской, по четыре над Белгородской и Воронежской и один над Курской.

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Брянская область Александр Богомаз беспилотники Минобороны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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