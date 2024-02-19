Над Брянской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили украинский дрон над Брянским районом, сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале. Пострадавших и разрушений нет, добавил он. На месте работают оперативные службы.
Минобороны уточнило, что беспилотник над Брянской областью сбили около 7:30 мск.
Позднее Богомаз сообщил об уничтожении второго дрона над Брянским районом, пострадавших и разрушений нет.
Брянский район расположен на северо-востоке области. Его административный центр — село Глинищево с населением около 4 тыс. человек.
После начала военной операции приграничные регионы регулярно подвергаются атакам дронов.
В ночь на 17 февраля Минобороны отчиталось об уничтожении 33 беспилотников над пятью регионами. Большую часть дронов — 18 сбили над Брянской областью, еще шесть над Калужской, по четыре над Белгородской и Воронежской и один над Курской.
⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты
Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности
⚡ Что известно о смерти Алексея Навального
Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео
Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото
«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве
«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры
Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности
Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри