Глава Брянской области Богомаз сообщил о двух пострадавших при обстреле села

При обстреле села в Брянской области пострадали два человека

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Вооруженные силы Украины обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района, в результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя», — написал Богомаз. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.

17 февраля Миноброны сообщило об уничтожении 33 дронов над российскими регионами ночью.

Беспилотники были сбиты в пяти регионах Центральной России, больше всего — в Брянской области, 18 дронов.

По информации губернатора Богомаза, средства ПВО тогда сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.