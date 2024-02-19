При обстреле села в Брянской области пострадали два человека
Вооруженные силы Украины обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района, в результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
«По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя», — написал Богомаз. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, были повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.
17 февраля Миноброны сообщило об уничтожении 33 дронов над российскими регионами ночью.
Беспилотники были сбиты в пяти регионах Центральной России, больше всего — в Брянской области, 18 дронов.
По информации губернатора Богомаза, средства ПВО тогда сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.
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