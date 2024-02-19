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Военная операция на Украине ,  
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При обстреле села в Брянской области пострадали два человека

Глава Брянской области Богомаз сообщил о двух пострадавших при обстреле села
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новые Юрковичи Климовского района, в результате пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, в результате обстрела пострадали два мирных жителя», — написал Богомаз. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, были повреждены несколько административных зданий и одна единица спецтехники.

Над Брянском сбили два беспилотника
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Фото:Павел Львов / РИА Новости

17 февраля Миноброны сообщило об уничтожении 33 дронов над российскими регионами ночью.

Беспилотники были сбиты в пяти регионах Центральной России, больше всего — в Брянской области, 18 дронов.

По информации губернатора Богомаза, средства ПВО тогда сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами.

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Брянская область Александр Богомаз пострадавшие
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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