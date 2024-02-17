В Брянской области сбили пять беспилотников за ночь
В Брянской области средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, отметил он.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что дежурные средства ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили два дрона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
За ночь на 17 февраля в ряде регионов сработала система противовоздушной обороны. В Курской и Белгородской области дважды включали оповещения о ракетной опасности. Позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской области сбили два дрона самолетного типа, никто не пострадал. Губернатор Роман Старовойт отметил, что в Курской области работала система ПВО, но не уточнил о результатах.
В Калужской области за ночь сбили семь беспилотников, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.
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