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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили пять беспилотников за ночь

В Воронежской и Брянской областях сбили семь беспилотников за ночь
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области средства ПВО сбили пять беспилотников самолетного типа над Погарским, Клинцовским и Брянским районами, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

Пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте, отметил он.

Минобороны сообщило о перехвате пяти украинских дронов за ночь
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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что дежурные средства ПВО на подлете к Воронежу обнаружили и уничтожили два дрона. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

За ночь на 17 февраля в ряде регионов сработала система противовоздушной обороны. В Курской и Белгородской области дважды включали оповещения о ракетной опасности. Позже губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородской области сбили два дрона самолетного типа, никто не пострадал. Губернатор Роман Старовойт отметил, что в Курской области работала система ПВО, но не уточнил о результатах.

В Калужской области за ночь сбили семь беспилотников, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировали.

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Теги
беспилотники Брянская область Воронежская область Воронеж Александр Богомаз Александр Гусев
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