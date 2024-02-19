Экипаж британского судна Rubymar эвакуировался после атаки хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Экипаж британского судна Rubymar эвакуировался после атаки йеменских хуситов. Об этом заявили в компании LSS-SAPU, которая обеспечивает безопасность Rubymar.

Британское судно Rubymar получило серьезные повреждения после атаки йеменских хуситов. «Судно получило серьезные повреждения, которые привели к его полной остановке», — сообщили в LSS-SAPU.

Rubymar набирало воду, после того как из Йемена по нему были выпущены две ракеты. Сейчас судно может затонуть в Аденском заливе, уточнили в компании.

Экипаж Rubymar смог эвакуироваться. «Сейчас на борту никого нет», — сообщили в LSS-SAPU. Ранее об атаке на судно объявили сами хуситы. Они сообщили, что корабль получил серьезные повреждения и находится на грани затопления, а экипаж был подобран из воды.

Йеменские хуситы атакуют суда в Красном море в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа. Они заявили, что их удары направлены только на израильские суда. 12 января США и Великобритания нанесли удары по Йемену.

Хуситы назвали удары США и Великобритании по Йемену «неоправданной агрессией» и пообещали «ответить», если западные страны продолжат свои атаки. После этого британские суда неоднократно подвергались ударам у берегов Йемена.