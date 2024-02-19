 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Хуситы атаковали британский корабль в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на корабль Великобритании в Аденском заливе
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе, сообщает Al Mayadeen.

Хуситы заявили, что корабль получил серьезные повреждения и находится на гране затопления, экипаж подобрали из воды.

США впервые обнаружили у хуситов подводный беспилотник
Политика
Фото:U.S. NAVY / Reuters

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

В частности, 16 февраля хуситы атаковали британский нефтяной танкер в Красном море. Корабль шел под флагом Панамы в Индию, корабль получил повреждения.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
хуситы Красное море Аденский залив Великобритания
Материалы по теме
США впервые обнаружили у хуситов подводный беспилотник
Политика
Хуситы заявили о запуске ракеты по британскому танкеру в Красном море
Политика
США ввели санкции против хуситов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Вице-канцлер Германии рассказал, почему прикрывает рот в Бундестаге Политика, 11:30
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли Политика, 11:19
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 11:18
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального Политика, 11:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
Уровень «бог»: каких маркетологов теперь ищут компании Pro, 11:14
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 11:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WSJ рассказала о буме инвестиций среди подростков в США Финансы, 11:09
Панарину «пришлось сдерживать слезы» во время матча НХЛ Спорт, 11:07
О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 10:55
Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT Финансы, 10:55
Почему люди старшего поколения отказываются от Apple — Fast Company Pro, 10:53
Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО Политика, 10:49
Акции Polymetal упали на 5% на фоне сделки по продаже активов в России Инвестиции, 10:48