Хуситы атаковали британский корабль в Аденском заливе

Хуситы заявили об атаке на корабль Великобритании в Аденском заливе

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменские хуситы атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе, сообщает Al Mayadeen.

Хуситы заявили, что корабль получил серьезные повреждения и находится на гране затопления, экипаж подобрали из воды.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

В частности, 16 февраля хуситы атаковали британский нефтяной танкер в Красном море. Корабль шел под флагом Панамы в Индию, корабль получил повреждения.