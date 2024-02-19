Хуситы атаковали британский корабль в Аденском заливе
Йеменские хуситы атаковали британский корабль Rubymar в Аденском заливе, сообщает Al Mayadeen.
Хуситы заявили, что корабль получил серьезные повреждения и находится на гране затопления, экипаж подобрали из воды.
Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.
В частности, 16 февраля хуситы атаковали британский нефтяной танкер в Красном море. Корабль шел под флагом Панамы в Индию, корабль получил повреждения.
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