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Война с хуситами ,  
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Британские ВМС сообщили об атаке на судно у берегов Йемена

Британские ВМС: судно подверглось атаке у берегов Йемена
Сюжет
Война с хуситами

Морское судно подверглось атаке в 57 морских милях (105,5 км) к западу от йеменского порта Ходейда, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) в соцсети Х.

Капитан судна рассказал, что с левой стороны от корабля был выпущен снаряд. Он прошел над мостиком, причинив незначительные повреждения остеклению. Никто из членов экипажа не пострадал, судно продолжило путь.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) отчиталось в соцсети Х, что американские военные обнаружили на территории Йемена, контролируемой хуситами, два надводных беспилотника и нанесли по ним удар. В командовании заявили, что беспилотники «представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и коммерческим судам в регионе».

США и Великобритания нанесли удары по городу Ходейда на западе Йемена
Политика
Фото:Минобороны Великобритании / Reuters

В ноябре 2023-го хуситы заявили, что в ответ на «агрессию» израильской армии в секторе Газа будут наносить в Красном море удары по судам, связанным с Израилем. С тех пор атакам беспилотников и ракет со стороны Йемена регулярно подвергаются суда, не имеющие отношения к Израилю.

В декабре Вашингтон объявил о начале операции «Страж процветания» для обеспечения безопасного судоходства в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли первые удары по объектам хуситов в Йемене. С тех пор коалиция неоднократно атаковала йеменскую территорию. Хуситы продолжают наносить удары по судам.

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