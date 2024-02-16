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Война с хуситами ,  
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ВМС Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена

ВМС Великобритании сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена
Сюжет
Война с хуситами
Фото: Khaled Abdullah / Reuters
Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Судно подверглось нападению в Красном море к северо-западу от побережья Йемена, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети X (ранее Twitter).

По информации ведомства, инцидент произошел около 13:31 по Гринвичу (16:31 мск) в 72 морских милях (более 130 км) к северо-западу от йеменского порта Моха. UKMTO квалифицировал его как атаку.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

О нападении сообщил капитан судна, он рассказал, что по кораблю выпустили ракету. Она упала в непосредственной близости от борта.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Движение настаивает, что таким образом поддерживает сектор Газа, где Израиль ведет боевые действия против палестинской группировки ХАМАС. Однако атакам также подвергались суда, не имеющие отношения к Израилю.

Великобритания и США с января наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.

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Теги
Йемен Великобритания ВМС Великобритании хуситы нападение
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