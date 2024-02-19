Украина запланировала продать российские активы, попавшие под санкции
Власти Украины запланировали продать 691 российский актив, который попал под санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль в Токио на конференции по восстановлению Украины.
«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — цитирует его ТАСС. Деньги от продажи, по словам Коваля, пойдут на восстановление Украины.
Закон о конфискации российской собственности был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране осуществляется «без какой-либо компенсации ее стоимости». Речь тогда шла только о собственности юридических лиц.
В мае 2022 года Зеленский утвердил закон о конфискации активов за поддержку спецоперации. Он коснулся как компаний, так и физических лиц.
В августе 2022 года президент Украины заявил, что российские активы на общую сумму порядка $765 млн были конфискованы. Он также сообщил о продолжающейся работе по изъятию более 900 принадлежащих России объектов.
Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).
В Евросоюзе и США в том же году предложили изъять замороженные российские активы в пользу Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит и приносит только проблемы тому, кто этим занимается.
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