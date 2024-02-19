 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Украина запланировала продать российские активы, попавшие под санкции

Власти Украины запланировали продать 691 российский актив, попавший под санкции
Сюжет
Война санкций
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Власти Украины запланировали продать 691 российский актив, который попал под санкции. Об этом заявил глава украинского Фонда государственного имущества Виталий Коваль в Токио на конференции по восстановлению Украины.

«В наших планах продажа [российских] активов, попавших под санкции. В настоящий момент мы имеем 691 такой актив», — цитирует его ТАСС. Деньги от продажи, по словам Коваля, пойдут на восстановление Украины.

Закон о конфискации российской собственности был подписан украинским президентом Владимиром Зеленским в марте 2022 года. Согласно документу, изъятие такой собственности в стране осуществляется «без какой-либо компенсации ее стоимости». Речь тогда шла только о собственности юридических лиц.

Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

В мае 2022 года Зеленский утвердил закон о конфискации активов за поддержку спецоперации. Он коснулся как компаний, так и физических лиц.

В августе 2022 года президент Украины заявил, что российские активы на общую сумму порядка $765 млн были конфискованы. Он также сообщил о продолжающейся работе по изъятию более 900 принадлежащих России объектов.

Директор бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник сообщал, что в стране арестованы активы России и Белоруссии на сумму 30 млрд грн (около $1 млрд).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В Евросоюзе и США в том же году предложили изъять замороженные российские активы в пользу Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что «воровство чужих активов» ни к чему хорошему не приводит и приносит только проблемы тому, кто этим занимается.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
активы России Украина санкции
Материалы по теме
Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
Политика
Эстония признала законность требований России по замороженным активам
Политика
Захарова пообещала жесткий ответ на попытку конфисковать активы России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Вице-канцлер Германии рассказал, почему прикрывает рот в Бундестаге Политика, 11:30
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли Политика, 11:19
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 11:18
Вучич допустил усиление давления на Сербию из-за смерти Навального Политика, 11:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:14
Уровень «бог»: каких маркетологов теперь ищут компании Pro, 11:14
За что именно платят жители современных ЖК РБК и ПИК, 11:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
WSJ рассказала о буме инвестиций среди подростков в США Финансы, 11:09
Панарину «пришлось сдерживать слезы» во время матча НХЛ Спорт, 11:07
О чем говорили на Мюнхенской конференции по безопасности Политика, 10:55
Уганда заявила, что выступает за альтернативы SWIFT Финансы, 10:55
Почему люди старшего поколения отказываются от Apple — Fast Company Pro, 10:53
Власти Венгрии проигнорировали визит делегации из США для беседы о НАТО Политика, 10:49
Акции Polymetal упали на 5% на фоне сделки по продаже активов в России Инвестиции, 10:48