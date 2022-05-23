Зеленский утвердил закон о конфискации активов за поддержку спецоперации

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / ZUMA / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих специальную военную операцию России на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте офиса президента Украины.

«Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми она может прямо или косвенно распоряжаться», - говорится в сообщении офиса президента Украины.

Речь идет о физлицах и компаниях, которые "тем или иным способом" поддерживают специальную военную операцию, которую 24 февраля начала Россия на Украине.

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