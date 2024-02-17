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Военная операция на Украине ,  
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Военкор «Звезды» получил ранение при обстреле поселка в ДНР

Военкор «Звезды» Пионтковский получил ранение при обстреле поселка в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Обстановка в посёлке&nbsp;Пантелеймоновка
Обстановка в посёлке Пантелеймоновка (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Военный корреспондент телеканала «Звезда» Даниил Пионтковский был ранен при обстреле поселка Пантелеймоновка ДНР, передает телеканал.

Пионтковский получил ранение в ногу. По данным телеканала, ВСУ вели огонь по поселку из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В разговоре с «РИА Новости» военкор сообщил, что осколочное ранение оказалось легким. Он также рассказал, что в результате удара пострадал его коллега, получивший контузию. Вместе с тем Пионтковский отметил, что их жизни ничего не угрожает.

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Утром 17 февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные обстреляли в Пантелеймоновке двухэтажный многоквартирный дом. В результате удара погибли четверо мирных жителей, в том числе девочка 2009 года рождения. Шесть человек пострадали, среди них тоже есть ребенок — девочка 2013 года рождения.

Случаи ранений российских корреспондентов в зоне военной операции бывали и раньше. Так, в январе 2023 года в Соледаре тяжелое ранение в ногу получила журналистка издания Readovka Анастасия Елсукова. Ее прооперировали в госпитале в ЛНР.

В июле под обстрел со стороны украинской армии попал военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, он погиб. Это случилось недалеко от близ населенного пункта Пятихатки в Запорожской области.

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В ноябре в том же регионе был ранен корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Получившего осколочные ранения журналиста повезли в Джанкой, однако он скончался в дороге.

Президент России Владимир Путин наградил Журавлева и Максудова орденами Мужества посмертно.

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Теги
обстрел ранение журналист ДНР телеканал «Звезда» корреспондент
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