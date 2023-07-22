Военкор «РИА Новости» погиб при обстреле ВСУ
Военкор «РИА Новости» Журавлев погиб при обстреле в зоне военной операции
Ростислав Журавлев
При обстреле со стороны украинской армии в зоне военной операции погиб военный корреспондент «РИА Новости» Ростислав Журавлев, сообщило агентство.
Обстрел произошел близ населенного пункта Пятихатки, пострадали несколько журналистов. Ранения получил фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский, а также журналист «Известий». Имя последнего агентство не уточняет, газета о ранении корреспондента не сообщила.
В прошлом июле Журавлев получил премию «Золотое перо» с формулировкой «за смелость при выполнении журналистского долга».
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