Журналистка Readovka получила ранение в Соледаре

Анастасия Елсукова (Фото: readovkanews / Telegram)

Военный корреспондент издания Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в ногу, находясь в Соледаре, сообщается в заявлении редакции в телеграм-канале.

«Наш военкор Анастасия Елсукова сегодня была тяжело ранена в ногу в Соледаре — она поехала в город вместе с группой других корреспондентов, в частности с журналистами «Первого канала». Все они попали под обстрел, но, к сожалению, именно ей не посчастливилось получить сразу несколько осколочных ранений», — сообщило издание. В другом посте сказано, что у журналистки раздроблено колено.

Елсукову прооперировали, она в стабильном состоянии, уточнила Readovka. В госпиталь в Первомайске (город в ЛНР) ее эвакуировали бойцы ЧВК «Вагнер». В телеграм-канале пресс-службы основателя ЧВК Евгения Пригожина размещено его заявление по ранению журналистки.

По его словам, она вместе с бойцами ЧВК оказалась под обстрелом в 10:40 в здании вокзала Соль (о взятии этого поселка в черте Соледара Минобороны сообщило 18 января), девушка получила ранение в левое колено. Ее оперировали «во фронтовом госпитале ЧВК».

Как указывает Readovka, Елсукова стала военкором в начале спецоперации и является уроженкой Луганска.

В течение спецоперации журналисты — как российские, так и зарубежные — неоднократно попадали под обстрелы, некоторые корреспонденты погибли. Например, в мае президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о смерти Фредерика Леклерк-Имхоффа, попавшего под обстрел в Донбассе. Он приехал освещать военные действия как корреспондент французского BFMTV.