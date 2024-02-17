При обстреле окрестностей Ясиноватой в ДНР погибли три человека
Вооруженные силы Украины обстреляли окрестности Ясиноватой (на севере от Донецка), есть погибшие и пострадавшие, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
Под обстрел попал населенный пункт Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, уточнил он.
Погибли три человека, в том числе девочка 2009 года рождения, еще четверо пострадали, в том числе девочка 2013 года рождения. «Данные не окончательные. Разбираем завалы», — добавил он.
ДНР регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Один из самых крупных произошел 21 января 2024 года. Так, в результате обстрела рынка погибли 27 человек, еще 25 получили ранения. В городе объявили траур.
МИД России назвал удар по городу «варварским террористическим актом», Кремль заявил, что украинские власти в очередной раз продемонстрировали свое «звериное лицо». Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к обстрелу рынка.
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