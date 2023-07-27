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Военная операция на Украине ,  
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Путин посмертно наградил погибшего военкора орденом Мужества

Путин посмертно наградил погибшего военкора Ростислава Журавлева орденом Мужества
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщало, что Журавлев вместе с другими журналистами попал под обстрел кассетными боеприпасами. Он погиб, остальные получили ранения. По словам других военкоров, в 2014-м он «встал на защиту молодой ДНР с пулеметом»
Ростислав Журавлев
Ростислав Журавлев (Фото: РИА Новости)

Военный корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом Мужества, указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

Награду ему присвоили с формулировкой «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».

Орден также получили фотокорреспондент «России сегодня» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков.

Они попали под обстрел украинских войск вместе с Журавлевым. Это произошло 22 июля в Запорожской области. Обстрел, как утверждает российское Минобороны, велся кассетными боеприпасами, а журналисты готовили материал о применении таких снарядов. Пострадавших отправили в полевые госпитали, но Журавлев скончался во время эвакуации. СК завел уголовное дело.

В 2014 году Журавлев «встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках», рассказывал военный корреспондент Александр Коц, а позже он завел семью, стал работать журналистом на портале «Октагон», а с 2022-го — в агентстве «РИА Новости».

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