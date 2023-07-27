Путин посмертно наградил погибшего военкора орденом Мужества
Военный корреспондент агентства «РИА Новости» Ростислав Журавлев посмертно награжден орденом Мужества, указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
Награду ему присвоили с формулировкой «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга».
Орден также получили фотокорреспондент «России сегодня» Константин Михальчевский, корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков.
Они попали под обстрел украинских войск вместе с Журавлевым. Это произошло 22 июля в Запорожской области. Обстрел, как утверждает российское Минобороны, велся кассетными боеприпасами, а журналисты готовили материал о применении таких снарядов. Пострадавших отправили в полевые госпитали, но Журавлев скончался во время эвакуации. СК завел уголовное дело.
В 2014 году Журавлев «встал на защиту молодой ДНР с пулеметом в руках», рассказывал военный корреспондент Александр Коц, а позже он завел семью, стал работать журналистом на портале «Октагон», а с 2022-го — в агентстве «РИА Новости».