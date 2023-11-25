 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента ВГТРК

Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента ВГТРК Максудова
Максудов получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на группу журналистов в Запорожской области, сообщало Минобороны. Он умер по дороге в больницу. Путин наградил журналиста орденом Мужества посмертно
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала «Россия-24» (ВГТРК) Бориса Максудова посмертно, следует из указа главы государства, размещенного на портале правовых актов.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала «Россия-24» <...> (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.

Кремль назвал большой трагедией гибель корреспондента ВГТРК
Политика
Фото:Борис Максудов / VK

Минобороны России 22 ноября сообщило, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области. При ударе Максудов получил осколочные ранения. По дороге в медицинское учреждение журналист скончался.

Максудов работал в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. Журналист неоднократно готовил репортажи из Донецка. «Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия, конечно, и для коллектива, и для близких», — прокомментировал его гибель пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Соболезнования в связи со смертью корреспондента также выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Киев уже много лет считает своей «законной целью» для уничтожения российских журналистов.


 

Читайте на РБК Pro
Что ждет мир в 2024-м: предсказания от «журнала Ротшильдов» The Economist
«Из-за хобби мы отказали кандидату»: какие соцсети отпугнут работодателей
Конкуренты, но не враги: как встреча Байдена и Си повлияет на экономику
Отложите чашку кофе утром: секреты бодрости нейробиолога из Стэнфорда
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
орден Мужества журналист ВГТРК Запорожская область обстрел Военная операция на Украине

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Кремль назвал большой трагедией гибель корреспондента ВГТРК
Политика
Захарова выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента ВГТРК
Политика
Умер раненный в результате атаки украинских дронов корреспондент ВГТРК
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 24 ноя, 16:54
В Киеве в нежилом помещении произошел пожар на площади 100 кв. м Политика, 09:16
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 09:09
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 09:07
Лучшие детские банковские карты 2023 года: топ-10 предложений Инвестиции, 09:00
5 сериалов на выходные. Новые сезоны «Фарго», «Полярного» и другое Life, 09:00
Глава СБУ пригрозил взорвать Крымский мост Политика, 08:56
Убившего Флойда экс-полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме Общество, 08:52
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:50
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:46
WP узнала о реакции Белого дома на мем про бургер в McDonald’s за $16 Экономика, 08:43
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:23
Экс-посол Украины призвал подать в суд на Польшу из-за дальнобойщиков Политика, 08:22
Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента ВГТРК Общество, 08:10
С 1 декабря Google отключит неактивные аккаунты. Что важно знать Технологии и медиа, 08:00