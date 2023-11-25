Путин наградил орденом Мужества посмертно корреспондента ВГТРК
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества корреспондента телеканала «Россия-24» (ВГТРК) Бориса Максудова посмертно, следует из указа главы государства, размещенного на портале правовых актов.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Максудова Бориса Бахтияровича — корреспондента информационного канала «Россия-24» <...> (посмертно)», — говорится в тексте указа.
Орден Мужества — государственная награда, учрежденная в 1994 году. Ею награждаются граждане, которые проявили мужество и отвагу при охране общественного порядка, в борьбе с преступностью, при спасении людей во время чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и решительные действия, совершенные при исполнении воинского, гражданского или служебного долга.
Минобороны России 22 ноября сообщило, что ВСУ ударили осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах украинской армией населенных пунктов Запорожской области. При ударе Максудов получил осколочные ранения. По дороге в медицинское учреждение журналист скончался.
Максудов работал в зоне боевых действий с первых дней спецоперации. Журналист неоднократно готовил репортажи из Донецка. «Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия, конечно, и для коллектива, и для близких», — прокомментировал его гибель пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Соболезнования в связи со смертью корреспондента также выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, Киев уже много лет считает своей «законной целью» для уничтожения российских журналистов.
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