Пожар на заводе в Ижевске полностью потушили

Фото: Администрация Ижевска

Пожар на производственном предприятии в Ижевске полностью потушен, сообщает МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 17 февраля. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м, позднее площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. К утру спасатели ликвидировали открытое горение.

Возгорание возникло на ул. Орджоникидзе, 2, уточнило регионально управление МЧС. По данным сервиса «Яндекс Карты», по этому адресу находится несколько предприятий, в том числе завод по производству химической продукции.

Накануне, 16 февраля, в Астрахани загорелся жилой дом на площади 400 кв. м. Огонь охватил кровлю, внутреннюю отделку строения и вещи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

За день до этого, в ночь на 15 февраля, загорелось здание «Известия Холла» в Москве, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Из-за пожара частично перекрывали Тверскую улицу и закрывали несколько выходов из станций метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская». В результате полностью сгорел клуб Lookin Rooms, расположенный по соседству.