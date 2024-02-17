 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пожар на заводе в Ижевске полностью потушили

МЧС: пожар на предприятии в Ижевске полностью потушили
Фото: Администрация Ижевска
Фото: Администрация Ижевска

Пожар на производственном предприятии в Ижевске полностью потушен, сообщает МЧС России.

Пожар вспыхнул в ночь на 17 февраля. Огонь охватил 2,8 тыс. кв. м, позднее площадь возгорания увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. К утру спасатели ликвидировали открытое горение.

Возгорание возникло на ул. Орджоникидзе, 2, уточнило регионально управление МЧС. По данным сервиса «Яндекс Карты», по этому адресу находится несколько предприятий, в том числе завод по производству химической продукции.

Площадь пожара на заводе в Ижевске возросла до 3,5 тыс. кв. м
Общество

Накануне, 16 февраля, в Астрахани загорелся жилой дом на площади 400 кв. м. Огонь охватил кровлю, внутреннюю отделку строения и вещи. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

За день до этого, в ночь на 15 февраля, загорелось здание «Известия Холла» в Москве, огонь охватил 1,5 тыс. кв. м. Из-за пожара частично перекрывали Тверскую улицу и закрывали несколько выходов из станций метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская». В результате полностью сгорел клуб Lookin Rooms, расположенный по соседству.

⚡ ЦБ сохранил ставку 16%. Как это повлияет на рубль, вклады и кредиты

Запрет на поставку бананов из Эквадора в Россию частично сняли. Подробности

⚡ Что известно о смерти Алексея Навального

Лукашенко рассказал, как задерживали диверсантов из Украины. Видео

Россияне угнали яхту на Карибских островах и перегнали ее в Крым. Фото

«Даже 3D не могут сделать». Производителей кино обвинили в низком качестве

«Москвич» снизил цены на новые автомобили. Какие скидки дают дилеры

Apple покажет сразу 5 новых iPhone. Список и подробности

Marvel раскрыл состав новой «Фантастической четверки»

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Теги
Пожар Ижевск МЧС Удмуртия
Материалы по теме
В Ижевске потушили пожар на заводе
Общество
Площадь пожара на заводе в Ижевске возросла до 3,5 тыс. кв. м
Общество
В Ижевске произошел пожар в здании на площади 2,8 тыс. кв. м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 99,35 (+0,94) Инвестиции, 16 фев, 16:45 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 92,55 (+0,73) Инвестиции, 16 фев, 16:45
Захарова поспорила с Зеленским о причинах ухода ВСУ из Авдеевки Политика, 13:45
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Спартакиаде Спорт, 13:35
Как оформить продающую карточку для всех маркетплейсов РБК и Точка, 13:30
Четверо россиян вошли в топ-10 рейтинга ESPN лучших голкиперов сезона НХЛ Спорт, 13:27
На границе Польши и Украины скопилось свыше 3 тыс. грузовиков Политика, 13:24
Bloomberg узнал о готовности Туска попробовать снять с поста главу ЦБ Политика, 13:08
Пожар на заводе в Ижевске полностью потушили Общество, 12:51
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Курский губернатор сообщил об обстреле села Кульбаки Политика, 12:47
От репатриантов не будут требовать знать русский язык для переселения Политика, 12:37
Большунов выиграл пятое золото Спартакиады, победив в лыжном марафоне Спорт, 12:35
Шольц исключил вступление НАТО в конфликт на Украине Политика, 12:30
Патио и видовые квартиры: что предлагают новые ЖК РБК и ПИК, 12:20
Американский теннисист рассказал, как в 2006 году его ограбили в Москве Спорт, 12:20
Зеленский объяснил решение об отступлении из Авдеевки Политика, 12:08