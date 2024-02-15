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Общество ,  
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Как в Москве полностью сгорел клуб Lookin Rooms

Появились кадры из полностью сгоревшего в Москве клуба Lookin Rooms

Как в Москве полностью сгорел клуб Lookin Rooms
Video

В Москве во время пожара около здания «Известия холл» полностью сгорел клуб Lookin Rooms. На опубликованном в Сети видео видно, что от него остались только обуглившиеся конструкции и оборудование.

«Пожар начался не у нас, но клуб сгорел полностью. Пострадавших нет. В это время клуб не работал. Была только охрана. Причина непонятна пока. Скорее всего, короткое замыкание», — сообщил РБК администратор Lookin Rooms.

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожар в здании «Известия холл» произошел в ночь на 15 февраля. Загорелись бар «Резиденция» и клуб Lookin Rooms. Огонь охватывал площадь в 1,5 тыс. кв. м. Из-за пожара частично перекрывали Тверскую улицу и закрывали несколько выходов из метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская».

К 9 часам утра пожар локализовали, а позже — потушили.

Здание «Известия холла» в Москве после пожара. Репортаж РБК
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Теги
Lookin Rooms клуб пожары Москва
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