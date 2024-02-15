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Пожар вспыхнул в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве

В центре Москвы загорелось здание «Известия холл», огнем охвачена кровля здания, сообщили ТАСС в оперативных службах. Mash пишет, что пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms

На Пушкинской площади в центре Москвы начался пожар в здании «Известия холл», на месте работают пожарные, передают SHOT и «112».

Как отмечает SHOT, пожар быстро распространяется внутри здания, а с крыши валит густой черный дым. Телеграм-канал также опубликовал кадры пожара. На место происшествия приехало несколько машин МЧС, информации о пострадавших нет.

Позже источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что огнем охвачена кровля здания, площадь пожара — 800 кв. м. Mash пишет, что пожар начался во внутреннем дворе — загорелись бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Сейчас пожару присвоен третий ранг сложности.

Также, по данным телеграм-канала, в настоящее время три полосы из четырех перекрыты по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

«Известия холл» — современный концертный за общей площадью 2 тыс. кв м и вместимостью до 2000 человек. Основной зал имеет 2 этажа. Здание расположено по соседству с конструктивистским зданием газеты «Известия» 1927 года постройки.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Ранее 9 февраля по улице Черняховского на севере Москвы загорелся жилой дом. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тыс. кв. м, для его тушения пришлось применить вертолеты. Спасатели эвакуировали порядка 400 человек. Их временно разместили в автобусах и в здании торгового комплекса, а позже перевезли в гостиницы.

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