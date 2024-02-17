МЧС: площадь пожара в Ижевске увеличилась до 3,5 тыс. кв. м

Площадь пожара на заводе в Ижевске возросла до 3,5 тыс. кв. м

Video

Площадь пожара в здании в Ижевске возросла до 3,5 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

На месте работают более сотни пожарных и 33 единицы техники. Пожарные смогли локализовать возгорание, пострадавших нет.

По данным «Интерфакса», возгорание произошло в здании на улице Орджоникидзе 2л. Сервис онлайн-карт «2ГИС» уточняет, что по этому адресу находится инструментальный завод, специализирующийся на металлообработке деталей. Среди услуг предприятия — токарные, координатно-расточные и фрезерные работы.

Ранее МЧС сообщило о пожаре на площади 2,8 тыс. кв. м в Ижевске. Причины возгорания ведомство не уточнило.

В ночь на 9 февраля в Краснодарском крае произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Пожар начался около 2:00 мск, спустя час сотрудники предприятия потушили открытое горение. Пострадавших нет. По данным телеграм-канала Shot, НПЗ атаковал беспилотник. Дрон рухнул на территории завода, после чего произошел взрыв и начался пожар. Официального подтверждения этой информации не было.