В Ижевске потушили пожар на заводе
В Ижевске ликвидировали открытое горение в здании, сообщила пресс-служба МЧС России.
«Проводится проливка и разборка конструкций», — уточнили в ведомстве.
Пожар вспыхнул в ночь на 17 февраля. Сначала огонь охватил 2,8 тыс. кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. В МЧС сообщили, что никто не пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Управление МЧС по Удмуртии уточнило, что возгорание произошло на ул. Орджоникидзе, 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», там находится несколько предприятий, в том числе завод по производству химической продукции.
В Анапе 13 февраля загорелась мансарда 11-этажного дома. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м. Жителей эвакуировали, им предложили места в пунктах временного размещения.
Администрация Краснодарского края сообщила, что дом построили без проектной и разрешительной документации. Следственный комитет завел дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы).
Фигурантами дела стали двое мужчин, строивших многоэтажку.
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