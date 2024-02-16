В Астрахани пожару в жилом доме присвоили повышенный ранг
В Астрахани загорелся жилой дом на площади 400 кв. м, сообщило региональное МЧС.
Пожар вспыхнул около 4:00 мск на площади Шаумяна в Кировском районе города. Огонь охватил кровлю, внутреннюю отделку дома и вещи.
«Пожарно-спасательные подразделения реагируют по повышенному рангу», — уточнили в ведомстве. В тушении задействовали 12 единиц техники и 36 человек личного состава.
В Анапе 13 февраля загорелась мансарда 11-этажного дома. Огонь распространился на площади 1000 кв. м. Жителей дома эвакуировали, им предложили места в пунктах временного размещения.
В администрации Краснодарского края сообщили, что дом построили без проектной и разрешительной документации. Следственный комитет завел дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК, до двух лет лишения свободы).
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