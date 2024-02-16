Путин заявил о планах развивать индустриальные альянсы

Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Россия будет заключать больше индустриальных соглашений с дружественными государствами, заявил президент Владимир Путин на совещании по поддержке инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

«Намерены расширять международные индустриальные, технологические альянсы, выстраивать кооперационные цепочки с коллегами из ЕврАзЭС, стран БРИКС, да и вообще откуда угодно в мире, с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе», — сказал президент.

По его словам, выпускать все собственными силами внутри государства невозможно, «да и не нужно».

Путин также отметил, что Москва продолжит «донастраивать механизмы поддержки промышленности». Совместная работа органов власти, бизнеса, научного сообщества и трудовых коллективов будет направлена на укрепление технологического суверенитета страны, добавил он.

К 2030 году в разработку и выпуск «приоритетной промышленной продукции» нужно вложить не менее 10 трлн руб., подчеркнул Путин.

В августе 2023 года Путин сказал, что государства — участники БРИКС, куда входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР, являются сторонниками формирования многополярного мира, которому активно сопротивляются западные страны.

В сентябре президент поздравил главу КНДР Ким Чен Ына с 75-й годовщиной основания страны и выразил надежду на расширение сотрудничества Москвы и Пхеньяна в области безопасности.

Позднее в том же месяце Путин рассказал об общих взглядах России и Латинской Америки на мировую политику. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает латиноамериканские страны в их «единстве и многообразии», а также выступает за то, чтобы регион был сильным и независимым. Для достижения этой цели Москва готова как к выстраиванию двустороннего взаимодействия, так и к работе с региональными интеграционными объединениями.

Ранее — в июле 2023 года — Путин заявил о выходе на новый уровень сотрудничества России и африканских стран. Он также отметил, что «Африка все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мира».