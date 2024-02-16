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Война санкций ,  
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Путин заявил о способности России самой развивать необходимые технологии

Путин: Россия может сама развивать технологии, которые получала за рубежом
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Война санкций
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Россия рассчитывала, что, продавая нефть, газ, уголь и металлические заготовки за границу, сможет взамен приобретать зарубежные технологии, но оказалось, что она может производить их самостоятельно. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами и работниками предприятий Челябинской области в индустриальном парке «Станкомаш», передает ТАСС.

«Мы рассчитывали на то, что мы, продавая нефтегаз, уголь и металлические заготовки, будем получать все высокотехнологичное за эти деньги где-то за бугром. Но есть возможность. Появилась необходимость — оказалось, что есть и возможность производить все самим. Не все, но то, что нужно», — сказал глава государства.

По словам президента, страна намерена двигаться в этом направлении и развиваться в ключевых технологических отраслях.

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Владимир Путин

О том, что Россия постепенно «слезает с так называемой нефтегазовой иглы», Путин заявил еще в декабре 2020 года. На тот момент, по словам президента, 70% бюджета страны формировалось не за счет добычи нефти и газа. В декабре 2023 года президент подтвердил эти слова, обратив внимание на увеличение доли обрабатывающего производства, транспорта, логистики, строительства и других сфер в структуре экономического роста.

После введения Евросоюзом и странами Запада санкций против Москвы Россия перенаправила часть поставок нефти и газа из Европы, однако ЕС продолжал покупать российские углеводороды.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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