Путин заявил об общих взглядах России и Латинской Америки на политику

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия и латиноамериканские страны имеют «много общего» во взглядах на международные вопросы, заявил президент Владимир Путин на открытии конференции «Россия — Латинская Америка» в Москве.

«Отмечу, что во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего», — сказал он. Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности и независимости, отметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия поддерживает Латинскую Америку в ее «единстве и многообразии» и выступает за то, чтобы регион оставался «сильным, самостоятельным и успешным».

«В этих целях мы готовы выстраивать взаимодействие как на двусторонней основе, так и тесно работать с интеграционными объединениями региона», — добавил президент.

В числе объединений, с которыми Россия готова сотрудничать, Путин назвал Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), Боливарианский альянс для народов Америки (ALBA) и Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР).

Россия также приветствует стремление стран Латинской Америки присоединиться к БРИКС в качестве как полноправных членов, так и партнеров, отметил он.

В июне 2022 года в МИД России заявили о планах расширить сотрудничество с банками Латинской Америки, в частности наладить с ними прямые корреспондентские отношения.

В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров съездил в турне по странам региона с целью укрепить политическое и торгово-экономическое сотрудничество. Он посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, где провел переговоры с представителями власти.

В феврале этого года глава МИД России также совершил поездку по странам Африки. Он посетил Эсватини (прежнее название — Свазиленд) и Эритрею впервые в истории отношений между странами, а также съездил в ЮАР и Анголу.

В апреле Владимир Путин заявил о том, что у России есть партнеры в Евразии, Африке, Латинской Америке. Он отметил, что страна не собирается уходить на «самоизоляцию» и будет расширять отношения с дружественными странами.



